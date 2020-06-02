Футболисты «Спартака» сдали повторный тест на коронавирус

Игроки и тренерский штаб московского футбольного клуба «Спартак» сдали повторные тесты на коронавирус.
Тестирование прошли также члены персонала, участвующие в подготовке команды к возобновлению сезона, и работники базы в Тарасовке. Все тесты дали отрицательный результат, сообщает пресс-служба клуба.
Главный тренер команды Доменико Тедеско, его помощники и легионеры также прошли тестирование, результаты которого оказались отрицательными. Они присоединятся к команде через несколько дней, когда закончится их двухнедельный карантин.
Зелимхан Бакаев, у которого по итогам первого тестирования была выявлена коронавирусная инфекция, в настоящий момент изолирован дома.
Ранее футболисты ЦСКА, находящиеся в Москве, сдали отрицательные тесты на коронавирус. Помимо этого, тесты на COVID-19 сдали весь тренерский штаб и административный состав команды. Они также показали отрицательный результат, писал NEWS.ru.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня.
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