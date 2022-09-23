Футболистов сборной России спрашивали о военных билетах при вылете на матч

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболистам сборной России, отправившимся на товарищеский матч в Бишкек, при пересечении границы задавали вопросы о годности к военной службе и наличии военного билета, передает «РБ Спорт». Как сообщил медиадиректор РФС Егор Крецан, когда команда проходила паспортный контроль в Шереметьево, игроков и других мужчин опросили о частичной мобилизации.

Это касалось не только футболистов. Насколько я могу судить, у многих мужчин, которые сейчас пересекают границу, дополнительно уточняют и их статус в контексте мобилизации. До Киргизии все долетели спокойно, проблем при пересечении границы ни у кого не возникло, — сказал Крецан.

Матч между сборными России и Киргизии состоится 24 сентября и начнется в 17:00 по московскому времени.

20 сентября стало известно, что сборную России не допустили к участию в жеребьёвке Евро-2024, команда пропустит и сам турнир, который будет длиться месяц — с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Причиной названо февральское решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о приостановке участия клубов и сборной РФ в соревнованиях этой организации.