Футболист Жалолиддинов покинул «Локомотив», за который не играл

https://static.news.ru/photo/97a83800-601c-11eb-8438-fa163e074e61_660.jpg Жасур Жалолиддинов Фото: fclm.ru

Московский футбольный клуб «Локомотив» расторг контракт с узбекским полузащитником Жасуром Жалолиддиновым. Приобретённый летом 2020 года 18-летний игрок так и не вышел на поле в форме «железнодорожников».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Локомотив» отдавал Жалолиддинова в аренду в «Тамбов», но и там тоже полузащитник не смог продемонстрировать свои способности в официальном матче.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новичок футбольного клуба «Локомотив» Пабло рассказал, как мог в своё время перейти в «Краснодар». Так, обсуждение этого вопроса состоялось в 2018 году. Футболист заверил, что тщательно следит за российским чемпионатом.