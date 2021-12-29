Футболист «Спартака» Ломовицкий перешёл в «Рубин»

«Спартак» и «Рубин» объявили о трансфере полузащитника Александра Ломовицкого. Как сообщается на официальном сайте казанского клуба, контракт футболиста с новой командой рассчитан на 4,5 года. Сумма компенсации за переход хавбека не разглашается.

Отмечается , что Ломовицкий присоединится к «Рубину» на зимних сборах, которые казанский коллектив проведёт в Турции.

Комментируя уход полузащитника, в пресс-службе «Спартака» поблагодарили его за проведённые в клубе годы и пожелали удачи.

Ломовицкий является воспитанником московского «Спартака», за который провёл 46 матчей и отметился двумя результативными передачами. Также футболист известен по выступлениям за тульский «Арсенал» и «Химки», в которых он играл на правах аренды. За «пушкарей» он сыграл в 47 встречах и записал на свой счёт четыре гола и два паса. За подмосковный коллектив Ломовицкий провёл восемь матчей и отличился двумя точными ударами.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может пополнить состав итальянского футбольного клуба «Дженоа». Утверждается, что аргентинец входит в шорт-лист возможных кандидатов, которых генуэзский коллектив рассматривает для усиления атаки.