Футболист «Монако» Головин назвал «Зенит» своим любимым клубом

В графе спортсмен Головин упомянул Игоря Акинфеева, певец — Тимати, знаменитость — Иван Ургант, блюдо — борщ, слово — «спасибо», а место для отпуска — Горный Алтай.
Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года из московского ЦСКА. В марте Головин продлил контракт с «Монако» до 2024 года.
Ранее NEWS.ru писал, что американское издание The Score назвало российского полузащитника Александра Головина самым динамично развивающимся игроком чемпионата Франции (Ligue 1) — одного из пяти главных европейских первенств.