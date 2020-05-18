Футболист «Монако» Головин назвал «Зенит» своим любимым клубом

https://static.news.ru/photo/3b8b2062-9909-11ea-88a7-fa163e074e61_660.jpg Александр Головин Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский футбольный клуб «Монако» опубликовал анкету с ответами российского полузащитника команды Александра Головина.

В графе любимый клуб Головин отметил московский ЦСКА и петербургский «Зенит». Любимым городом футболист назвал родной Калтан.

Road to Russia with ð²ðððððð



ð£ð¼ðð²ð¿ð²ð± ð¯ð Hankook pic.twitter.com/GjpbImUqzA — AS Monaco (@AS_Monaco) May 18, 2020

В графе спортсмен Головин упомянул Игоря Акинфеева, певец — Тимати, знаменитость — Иван Ургант, блюдо — борщ, слово — «спасибо», а место для отпуска — Горный Алтай.

Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года из московского ЦСКА. В марте Головин продлил контракт с «Монако» до 2024 года.

Ранее NEWS.ru писал, что американское издание The Score назвало российского полузащитника Александра Головина самым динамично развивающимся игроком чемпионата Франции (Ligue 1) — одного из пяти главных европейских первенств.