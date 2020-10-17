Форвард «Зенита» возглавил список самых подешевевших игроков РПЛ

https://static.news.ru/photo/6a07d5c6-1077-11eb-bbd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга бразилец Малком возглавил список самых подешевевших игроков Российской премьер-лиги. Трансферная стоимость форварда упала с 40 до 30 млн евро.

На втором месте рейтинга расположился крайний защитник московского ЦСКА бразильского происхождения, но с российским паспортом Марио Фернандес (с 30 до 22 млн). Третье место занял снова игрок «Зенита», защитник из Хорватии Деян Ловрен (с 20 до 12 млн).

Четвёртое место в списке отдано игроку «Краснодара» Виктору Классену (с 17 до 10 млн), за ним следует Гжегож Крыховяк из «Локомотива» (с 20 до 16 млн).

Далее в рейтинге подешевевших игроков до десятого места следуют следующие спортсмены: зенитовец Барриос (с 20 до 16 млн), «железнодорожник» Антон Миранчук (с 16 до 12 млн), игрок «Зенита» Себастьян Дриусси (с 16 до 12 млн), его одноклубник Артём Дзюба ( с 16 до 12 млн) и выступающий за «Краснодар» Реми Кабелла (с 14 до 10 млн), передаёт сайт Transfermarkt.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес перешёл в московский «Спартак». Об этом сообщил столичный футбольный клуб.

«Челси» купил Мозеса в 2012 году за €11,5 млн. Он провёл за лондонский клуб 128 матчей и забил 18 голов. Вторую половину прошлого сезона футболист был в аренде в «Интере», однако итальянский клуб не стал покупать игрока.