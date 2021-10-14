ФК «Бутырка» из Мюнхена: как посадки представителей «Баварии» стали трендом

Футболисты — обычные люди, хоть и некоторые очень богатые. Так что и у них случаются проблемы с законом, которые иногда заканчиваются реальным сроком. За последние несколько лет так произошло сразу с двумя представителями «Баварии», теперь под угрозой провести несколько месяцев в местах не столь отдалённых оказался защитник мюнхенцев и по совместительству чемпион мира в составе сборной Франции Лукас Эрнандес. Рассказываем подробнее об этих случаях.

Испанские страсти

Проблемы с законом у француза случились из-за домашнего насилия. В феврале 2017 года Эрнандес, будучи футболистом «Атлетико», серьёзно повздорил с подругой Амелией де ла Оса Льоренте на одной из улиц Мадрида. Обмен оскорблениями перерос в драку, причём девушка не уступала футболисту. Очевидцам пришлось вызывать полицию, чтобы усмирить буйную пару, которая в итоге оказалась на скамье подсудимых.

Каждый из участников потасовки получил по 31 часу общественных работ, кроме того, паре запретили в течение полугода приближаться друг к другу ближе чем на 500 метров. С тех пор прошло несколько лет, Эрнандес успел перейти в «Баварию», помириться и пожениться с подругой и даже завести с ней ребёнка. Казалось бы, чем не хэппи-энд?

Но ещё летом 2017 года в отношении защитника завели новое уголовное дело за совместный отдых с Амелией. Точнее, за возвращение в Испанию из США на одном рейсе. Местных правоохранителей не волновало, что влюблённые делают за пределами страны, но на территории королевства запрет был нарушен. Эрнандеса тут же арестовали и приговорили к полугоду тюрьмы, а супруга смогла «соскочить», доказав, что не была официально уведомлена о запрете.

Несколько лет представители француза бились за своего подзащитного, но испанцы были непреклонны. 19 октября ему предлагается прибыть в Испанию, чтобы выбрать себе подходящее учреждение для отсидки. Кажется, в этот раз всё очень серьёзно, хотя у Эрнандеса всё-таки остаются шансы снова избежать попадания на испанскую зону. В сотый раз защита футболиста подала апелляцию.

Matthias Balk/ТАСС

Зажигательный срок

Никакие апелляции не помогли избежать тюремного срока бразильскому защитнику «Баварии» Брено в июле 2012 года. В немецкий клуб футболист перешёл четырьмя годами раньше из Сан-Паулу, но не смог стать в суперклубе основным игроком. В 2010-м у бразильца случилась краткосрочная командировка в аренду в «Нюрнберг», но большую часть времени Брено проводил на скамейке запасных «Баварии».

Молодому бразильскому парню было сложно адаптироваться в Германии. Мешали языковой барьер и бесконечные травмы. После рецидива повреждения колена в 2011-м Брено натурально впал в депрессию, которую начал гасить проверенным способом — алкоголем. Детали того, что произошло 20 сентября того же года, известны весьма поверхностно. Главное — роскошный дом Брено сгорел, а игрок получил незначительные ожоги.

Бразилец хотел получить деньги по страховке, что и стало причиной возбуждения уголовного дела. Суду в итоге удалось доказать, что Брено сам поджёг дом, так что попытка возместить ущерб стала мошенничеством. К тому же выяснилось, что на момент происшествия бразилец был очень пьян (в его крови нашли 1,66 промилле алкоголя). Защитник признался в содеянном, раскаялся и просил снисхождения, но немецкий суд был непреклонен. Брено на 45 месяцев отправили за решётку.

Я много плакал, когда получал письма от жены и видел фото своих детей. Я шёл в туалет, чтобы мои сокамерники не видели, как сильно я рыдал, — рассказывал Брено о первых месяцах в заключении. Позже условия содержания бразильца смягчили, он даже получил возможность тренироваться с молодёжными командами «Баварии».

В итоге защитнику за хорошее поведение «скостили» срок, он вышел по УДО на год раньше и отправился играть в Бразилию. Там он и закончил с футболом в «Васко да Гама» в 2019-м.

Заразительный пример

Огромную поддержку Брено оказал Ули Хёнесс, занимавший в тот момент пост президента «Баварии». Функционер публично заступался за бразильца и пытался помочь ему избежать отъезда в тюрьму, а когда эта миссия провалилась — работал над смягчением условий содержания игрока.

Однако в начале 2014 года бывший футболист сборной ФРГ сам оказался под уголовным преследованием. Его заподозрили в уклонении от уплаты налогов, изначально речь шла о миллионе евро. С каждым новым слушанием сумма возрастала, как и возможный срок заключения функционера. В итоге он пошёл на сделку со следствием, признался в сокрытии 15 миллионов евро и получил достаточно мягкий в подобных случаях приговор — 3,5 года тюрьмы.

За решёткой Хёнесс пробыл половину срока, после чего как ни в чём не бывало вернулся на пост президента «Баварии», набрав на безальтернативных выборах 98,5 процента голосов. До рекорда Рамзана Кадырова не хватило совсем чуть-чуть.

Кресло руководителя Хёнесс покинул в 2019-м, с тех пор он является почётным президентом «Баварии». Теперь функционер вполне может дать Эрнандесу пару ценных советов перед возможной отсидкой. Хотя правила «вхождения в хату» в немецкой и испанской тюрьмах могут серьёзно отличаться.