ФИФА запросит у Вашингтона материалы по делу о взятках при выборе хозяев ЧМ

https://static.news.ru/photo/974b66ea-78da-11ea-a2c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier via www.imago-image/Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена обратиться в Минюст США с просьбой о предоставлении дополнительной информации по делу о коррупции при выборе стран — хозяек чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах.

В организации заявили, что поддерживают все расследования возможных нарушений закона, которые связаны с проведением национальных и международных футбольных чемпионатов.

В ФИФА также подчеркнули, что внимательно следят за такими процессами не только в США, но и в других странах и готовы сотрудничать с правоохранительными органами, сообщае т РИА Новости.

Ранее стало известно, что США обвинили ряд бывших чиновников ФИФА в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира по футболу в РФ и Катаре. Как писал NEWS.ru, российская сторона отвергла все обвинения в свой адрес. В Кремле заявили, что РФ получила право на проведение мундиаля абсолютно законным путём.