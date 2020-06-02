ФИФА призвала не наказывать игроков, выразивших солидарность с протестами

https://static.news.ru/photo/187ea520-a4b8-11ea-8549-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) призвала не наказывать игроков, если они будут поддерживать протесты по делу Джорджа Флойда во время матчей.

В заявлении ФИФА отмечается, что сама федерация понимает чувства и озабоченность многих футболистов в связи с трагическими событиями.

Применение законов игры оставлено на усмотрение организаторов соревнований, которые должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст событий, — цитирует заявление ФИФА Associated Press.

Ранее хоккеист Александр Овечкин прокомментировал беспорядки и протесты в США. Спортсмен считает, что самому Джорджу Флойду, из-за гибели которого в стране начались бунты, грустно было бы смотреть на происходящее, писал NEWS.ru.

Причиной беспорядков в США стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Во время массовых акций протеста были задержаны около 4100 человек. Протестующие вышли на улицы по меньшей мере 140 городов США. Из-за массовых беспорядков властям пришлось развернуть силы нацгвардии в 21 штате страны.