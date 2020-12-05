Федун высказался об уходе Шамиля Газизова из «Спартака»

https://static.news.ru/photo/9173e8e6-3707-11eb-abab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Леонид Федун/vk.com

Не утихают слухи о возможном уходе генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова со своего поста. Владелец клуба Леонид Федун ответил на вопрос о будущем менеджера.

Уходит ли Газизов из «Спартака»? Всё узнаете, — цитирует Федуна «Чемпионат.com».

Газизов был назначен на пост в июле 2020 года, сменив уволенного Томаса Цорна. Явных нареканий в его адрес за это время не было, эксперты, однако, упрекали гендиректора «красно-белых» за низкую трансферную активность.

При Газизове пришли лишь три игрока — впрочем, каждый из них потенциально может усилить «Спартак». Это талантливый полузащитник Остон Урунов, перешедший из «Уфы», пришедший на правах свободного агента Александр Кокорин, а также арендованный у «Челси» Виктор Мозес.

Однако Урунов пока сидит в глухом запасе, Кокорин далёк от оптимальной формы и часто травмируется, ну а Мозес появился в команде совсем недавно, и его состояние пока сложно объективно оценить. Так или иначе, СМИ сообщают, что Газизов покинет «Спартак», при этом клуб выплатит ему неустойку в размере €3 млн. Также, по слухам, специалист контактировал с руководством «Локомотива».

Ещё одной причиной ухода Газизова называют назначение Дмитрия Попова на пост спортивного директора клуба. Многие эксперты не понимают, в чём будет заключаться разделение их обязанностей. Сам же Шамиль Камилович якобы воспринял это назначение как акт недоверия в свой адрес со стороны руководства. И если он действительно уйдёт, то вопрос разделения обязанностей, вероятно, отпадёт сам собой.

Как ранее писал NEWS.ru, Газизов прокомментировал слухи о своём уходе. Он выразил недоумение, заявив, что продолжает работать в «Спартаке».