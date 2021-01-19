Фанаты «Спартака» выступили против введения COVID-паспортов

https://static.news.ru/photo/5c122218-5a65-11eb-b06d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фанатское объединение «Фратрия», в которое входят болельщики московского «Спартака», выступило против COVID-паспортов, которые вводят на территории Башкирии. Заявление опубликовано на официальной странице сообщества в социальной сети.

Ранее стало известно, что в Башкирии будет введена практика COVID-паспортов для местных жителей. Власти республики объявили, что тем, кто переболел коронавирусной инфекцией или сделал прививку от COVID-19, будет выдаваться специальный документ, предоставляющий некоторые преимущества при посещении мероприятий, а также для получения скидок.

Фанаты «Спартака» высказались против этой инициативы. Во «Фратрии» отметили, что запуск людей на трибуны по прививочным паспортам или медицинским справкам — это недопустимая сегрегация болельщиков по принципу перенесённых или не перенесённых болезней. Такие идеи, заметили болельщики, не могут быть приняты в цивилизованном обществе. Также соответствующие нововведения чреваты серьёзными последствиями. Какими — не уточняется. Однако «Фратрия» пишет, что с такими инициативами есть риск дойти до абсурдных ситуаций. В частности, они могут касаться диспансеризации любителей футбола, которые хотят попасть на матч.

В очередной раз мы наблюдаем, как самые необдуманные, а порой и абсурдные инновации в первую очередь испытываются именно на любителях футбола, что, в свою очередь, также вызывает у нас недоумение, — написано на странице фанатского сообщества в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, документ, подтверждающий вакцинацию гражданина от коронавируса, не будет увязываться с правом выезда за границу. Об этом сообщил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.