Эриксен стал лучшим игроком матча между сборными Дании и Финляндии

https://static.news.ru/photo/8977c730-cbad-11eb-81f0-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Instagram/chriseriksen8

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен признан лучшим игроком по итогам первого матча чемпионата Европы — 2020 по футболу против национальной команды Финляндии. Встреча завершилась поражением датчан со счётом 0:1.

За несколько минут до конца первого тайма субботней игры лидер сборной Дании упал на поле без движения. На протяжении нескольких минут напарники по сборной делали всё, чтобы у футболиста не запал язык. Затем к 29-летнему хавбеку прибежала бригада врачей. Сначала медики делали искусственное дыхание, а затем прямой массаж сердца. После этого Эриксена увезли в госпиталь на скорой.

У футболиста диагностировали сердечный приступ. На данный момент он пришёл в сознание и находится в стабильном состоянии. Матч был возобновлён после почти двухчасовой паузы. Ранее стало известно, что он лично позвонил напарникам и попросил завершить игру в субботу.

В параллельной встрече сборная России после первого тайма проигрывает бельгийцам со счётом 0:2. Первый гол забил нападающий Ромелу Лукаку и посвятил его датскому хавбеку.