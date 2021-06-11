Дышит, разговаривает: появилась новая информации о состоянии Эриксена

https://static.news.ru/photo/8977c730-cbad-11eb-81f0-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Instagram/chriseriksen8

Полузащитник Интера и сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией, проходит медобследование и может разговаривать. Об этом сообщил его агент Мартин Шутс.

В Twitter сборной Дании уточнили , что Эриксен проходит дальнейшее медицинское обследование в больнице Rigshospitalet.

12 июня во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Эриксен потерял сознание и рухнул на газон. Врачи выбежали на поле и начали делать футболисту непрямой массаж сердца. Через несколько минут они унесли его на носилках с поля и отправили в госпиталь.

Позже в УЕФА сообщили, футболист находится в сознании и его состояние стабилизировано.

Матч будет возобновлён и доиграл в субботу, 12 июня.

Сборная Дании выступает в группе B. В этом квартете также представлены команды России, Бельгии и Финляндии.