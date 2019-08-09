https://static.news.ru/photo/f40246cc-bcda-11e9-b8ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший сотрудник стадиона «Ахмат Арена» Ризван Эдильсултанов объяснил оскорбление судьи во время встречи «Ахмат» — «Спартак», которая закончилась победой москвичей со счётом 3:1.

Прежде всего я человек, который переживает за свою команду. Увидел безобразное судейство и не совладал с эмоциями, — приводит слова Эдильсултанова « Спорт-Экспресс ».

Кроме того, сотрудник стадиона считает, что арбитр подсуживал москвичам.

У нас из года в год получается, что когда приезжают московские топ-клубы всегда, судья подсаживает на свистки нашу команду. И вчера было прямое доказательство этого, — добавил он.

В матче пятого тура Российской премьер-лиги полузащитник Зелимхан Бакаев забил на 32-й и 44-й минутах, ещё один гол «Спартака» оформил нападающий Андре Шюррле. В составе «Ахмата» отличился Аблай Мбенге, которого удалили на 77-й минуте после жёсткой игры по отношению к капитану «красно-белых» Георгию Джикии.

После этого футбольный клуб «Ахмат» из Грозного уволил человека, который оскорбил судью Алексея Сухого, писал News.ru.