Бывший президент и генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус заявил, что не признаёт даже теоретическую возможность претензий к нему со стороны клуба.
Будучи наёмным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и Советом директоров клуба, что, собственно, и делал. Исполнял свои обязанности на совесть, — написал Геркус на своей странице в Instagram.
По его словам, клуб достиг с ним выдающихся результатов. Геркус подчеркнул, что на матчах «Локомотива» возросла посещаемость, поскольку привлекалась новая аудитория, также клуб одерживал спортивные победы.
Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия, — подчеркнул бывший президент «Локомотива».
Он заявил о намерении защищать в суде свою деловую репутацию, достоинство и честь.
Как писал NEWS.ru, «железнодорожники» подали в Арбитражный суд Москвы иск к Геркусу на 144,6 млн рублей. Детали иска неизвестны.
Илья Геркус стоял у руля «Локомотива» с 2016 по 2018 год. Сначала он занимал должность президента, а позже стал генеральным директором. При нём клуб завоевал Кубок России сезона-2016/2017, а в следующем сезоне стал чемпионом страны.
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