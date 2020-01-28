https://static.news.ru/photo/3bc2a9dc-41f3-11ea-9904-fa163e074e61_660.jpg Илья Геркус Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший президент и генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус заявил, что не признаёт даже теоретическую возможность претензий к нему со стороны клуба.

Будучи наёмным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и Советом директоров клуба, что, собственно, и делал. Исполнял свои обязанности на совесть, — написал Геркус на своей странице в Instagram.

По его словам, клуб достиг с ним выдающихся результатов. Геркус подчеркнул, что на матчах «Локомотива» возросла посещаемость, поскольку привлекалась новая аудитория, также клуб одерживал спортивные победы.

Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия, — подчеркнул бывший президент «Локомотива».

Он заявил о намерении защищать в суде свою деловую репутацию, достоинство и честь.

Как писал NEWS.ru, «железнодорожники» подали в Арбитражный суд Москвы иск к Геркусу на 144,6 млн рублей. Детали иска неизвестны.

Илья Геркус стоял у руля «Локомотива» с 2016 по 2018 год. Сначала он занимал должность президента, а позже стал генеральным директором. При нём клуб завоевал Кубок России сезона-2016/2017, а в следующем сезоне стал чемпионом страны.