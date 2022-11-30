Экс-футболиста «Спартака» задержали со 115 кг наркотиков Экс-футболиста «Спартака» Петковича задержали в Амстердаме со 115 кг наркотиков

Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший защитник «Спартака» и сборной Сербии Душан Петкович был задержан в Амстердаме со 115 кг кокаина. Изъятые наркотики оцениваются в €11 млн, сообщает najnovijevesti.info.

Задержание проводилось в рамках международной операции, в котором объектом правоохранителей была организованная группа людей, занимавшаяся поставкой наркотиков из стран Южной Америки в Европу. Всего задержаны восемь человек.

Петкович был задержан вместе с пасынком Дамьяном Рогановичем, который предположительно, входит в преступный «клан Кавак». Позже 48‑летнего Петковича отпустили.

За «Спартак» экс-защитник играл в 2004 году. Он также известен матчами за сборную Сербии, которой в тот момент руководил его отец Илия Петкович.

Ранее Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу футболиста любительской команды «Царское Село» Карэна Григоряна. Правоохранители обнаружили в его автомобиле пачки с поддельными пятитысячными купюрами. По словам футболиста, 966 пятитысячных купюр (4 830 000 рублей), которые оперативники изъяли у него, ему передал отец.