В Петербурге задержали футболиста с 5 млн поддельных рублей

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу футболиста любительской команды «Царское Село» Карэна Григоряна. На днях правоохранители обнаружили в его автомобиле пачки с поддельными пятитысячными купюрами.
Следствие пока не предъявило Григоряну обвинение, он дал явку с повинной,
Григорян играл на позиции полузащитника в любительском клубе «Царское Село». Его фото можно увидеть на сайте Федерации футбола Северной столицы.
Как сообщал NEWS.ru, в Белоруссии два гражданина России обвиняются в сбыте фальшивых российских рублей, приобретённых в Москве. Один из фигурантов во время дачи показаний заявил, что совместно со вторым участником процесса в сентябре 2020 года купил фейковые купюры в столице РФ, а после возвращения в РБ продал подделки.