В Петербурге задержали футболиста с 5 млн поддельных рублей

https://static.news.ru/photo/2dc864a8-7d06-11eb-ac6b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу футболиста любительской команды «Царское Село» Карэна Григоряна. На днях правоохранители обнаружили в его автомобиле пачки с поддельными пятитысячными купюрами.

Следствие пока не предъявило Григоряну обвинение, он дал явку с повинной, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. По его словам, 966 пятитысячных купюр (4 830 000 рублей), которые оперативники изъяли у него, ему передал отец. В настоящее время он объявлен в розыск.

Григорян играл на позиции полузащитника в любительском клубе «Царское Село». Его фото можно увидеть на сайте Федерации футбола Северной столицы.

Как сообщал NEWS.ru, в Белоруссии два гражданина России обвиняются в сбыте фальшивых российских рублей, приобретённых в Москве. Один из фигурантов во время дачи показаний заявил, что совместно со вторым участником процесса в сентябре 2020 года купил фейковые купюры в столице РФ, а после возвращения в РБ продал подделки.