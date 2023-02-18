Экс-футболиста «Челси» обнаружили мертвым в Турции Экс-футболиста «Челси» Атсу обнаружили мертвым под завалами здания в Турции

Фото: Robert Smith via www.imago-image/Global Look Press

Кристиан Атсу

Полузащитник сборной Ганы по футболу и игрок турецкого «Хатайспора» 31-летний Кристиан Атсу был обнаружен мертвым под завалами здания в Турции, сообщил в Twitter его менеджер Мурат Узунмехмет. Футболист в прошлом также играл за «Челси», «Эвертон», «Порту», «Борнмут», «Ньюкасл» и ряд других клубов. Спортсмен числился пропавшим без вести с 6 февраля, когда в Турции произошли землетрясения.

Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался, — сообщил агент футболиста.

После землетрясения в Турции поступали сообщения, что полузащитника якобы достали из-под обломков здания и доставили в больницу с травмой ноги, но в руководстве «Хатайспора» опровергли эту информацию.

Футболист провел за сборную Ганы 60 матчей, в которых забил 10 мячей. Атсу будет похоронен на родине, сообщили в «Хатайспоре».

Землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6 произошли в Турции с интервалом в девять часов 6 февраля. Число погибших на 17 февраля приближалось к 40 тысячам человек. Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что пережившие удар стихии могут столкнуться с угрозой эпидемии.