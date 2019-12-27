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Нападающий сборной Португалии по футболу и «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что на данный момент он лучший в мире.

Лучший на данный момент это я, у меня нет недостатков, — цитирует Роналду Mundo Deportivo. Также он заявил, что счастлив в «Юве» и намерен играть за него ещё несколько лет....