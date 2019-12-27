Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров покинет свой пост в ближайшее время.
Данное решение уже принято. Все формальности будут улажены в течение нескольких дней,
Ранее исполком РФС принял решение увеличить наказание за публичную критику представителей клубов в адрес арбитров. Согласно решению, футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение им грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей, писал NEWS.ru.
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