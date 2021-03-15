Дзюба вошёл в состав сборной к отборочным играм ЧМ-2022

В состав сборной России по футболу для подготовки к отборочным играм чемпионата мира — 2022 с Мальтой, Словенией и Словакией вошли 27 футболистов, следует из сообщения пресс-службы Российского футбольного союза (РФС).
Вратари: Антон Шунин («Динамо» Москва), Сослан Джанаев (ФК «Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин» Казань).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Андрей Жиров («Зандхаузен» Германия), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Рифат Жемалетдинов («Локомотив» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов (ФК «Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо» Москва).
Нападающие: Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный (ФК «Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).
24 марта Россия сыграет с командой Мальты, 27 марта дома примет Словению, а 30 марта россияне в гостях встретятся со словаками.
Ранее Черчесов заявлял, что Дзюба наденет в ближайших матчах капитанскую повязку. В ноябре 2020 года форвард пропустил тренировочный сбор национальной команды из-за скандала с интимным видео.
Народный артист России, известный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский обрушился с критикой на тех, кто до сих пор вспоминает о скандальном видео с участием капитана «сине-бело-голубых» и сборной России Артёма Дзюбы. Он подчеркнул, что тот инцидент никак не повлияет на репутацию Дзюбы как футболиста, писал NEWS.ru.