Дзюба вошёл в состав сборной к отборочным играм ЧМ-2022

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Воспитанник московского «Спартака», а ныне футболист «Ростова» Владимир Обухов в 2013 году сдал положительный допинг-тест. Однако его проба была помечена как отрицательная. Теперь же спортсмен может быть дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили представители пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что анализы, показавшие факт применения запрещённых препаратов, Обухов сдавал, находясь в расположении молодёжной сборной страны. Проба игрока была отмечена как отрицательная. Однако впоследствии выяснилось, что в анализах воспитанника «красно-белых»...