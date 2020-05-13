NEWS.ru рассуждает на тему того, что итальянский «Милан» якобы проявляет интерес к капитану российской сборной и нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе, переход которого в серию А (высший дивизион чемпионата Италии) может состояться в случае расставания «россонери» («красно-чёрные» — цвета миланского клуба) с легендарным Златаном Ибрагимовичем.

Не убожество, но до божества как до Милана пешком

История, конечно, могла бы получиться красивая. Двух габаритных (рост Дзюбы — 196 сантиметров, Ибра на сантиметр пониже) и забивных нападающих в России начали сравнивать давно. Разумеется, в таком контексте, что, мол, Артём — это наш Златан. Масла в огонь подобных разговоров подлил сам известный юморист Дзюба. Во время отборочного цикла Евро-2016, в котором сборная России выступала в одной группе со шведами, он удачно пошутил на тему обмена футболками с Ибрагимовичем после очной встречи команд. Дескать, Златан уже сделал запрос на майку Дзюбы — не отказывать же такому коллеге, в конце концов!

Команду «Тре Крунур» тогда, кстати, россияне на своём поле обыграли (Златан в том поединке вышел с недолеченной тяжёлой травмой лишь на тайм и оказался бледной тенью себя самого), благодаря чему и сумели пробиться на французский Евро. Но, пожалуй, это был единственный матч, в котором российского нападающего можно было поставить выше (и по визуальным впечатлениям, и статистическим показателям) его скандинавско-боснийского «двойника». В остальном же...

Вся карьера Ибрагимовича — это сплошные путешествия по разным странам и континентам. В Швеции — родной «Мальмё», в Нидерландах — «Аякс», на Апеннинах — «Ювентус», «Интер» и «Милан», в Испании — «Барселона», во Франции — «Пари Сен-Жермен», в Англии — «Манчестер Юнайтед», в Америке — «Лос-Анджелес Гэлакси». У вас не зарябило в глазах от обилия суперклубов? И в каждом из них Златан играл как Бог, забивая пачками и очень часто — красиво и в своём неповторимом стиле.

Златан Ибрагимович Lm/Fabrizio Carabelli / Ipa/Global Look Press

А теперь взглянем на карьерное резюме Дзюбы. Да, приличные показатели результативности, но исключительно в пределах одной взятой страны. Первый пик карьеры в московском «Спартаке», испорченные отношения с клубом, скитания по арендам, затем переход в «Зенит», где тоже не сразу всё пошло гладко.

Для обретения второго дыхания Артёму потребовалась ссылка в аренду в тульский «Арсенал» и моральная встряска от наставника сборной России Станислава Черчесова. Кстати, пусть форвард пожизненно благодарит Станислава Саламовича, простившего дуэту юмористов Кокорин — Дзюба известный «трюк с усами» — иначе не получила бы страна героя нации на домашнем ЧМ-2018 с его фирменным отданием чести.

Что же получается в итоге? Даже по меркам российского футбола Дзюба, конечно, не убожество, но и до статуса божества (как Ибра ничтоже сумняшеся сам себя нарёк, имея на то все основания) ему как до Милана пешком.

Мекка мировой моды упомянута здесь неслучайно: именно за клуб из этого города нынче выступает Златан. Швед провёл восемь официальных матчей в нынешнем календарном году, успев забить в них три мяча. Но вполне возможно, что после паузы, связанной с пандемией коронавируса, боссы «Милана» пожелают расстаться со своей главной звездой. Ибре в октябре ведь уже 39 лет стукнет — далеко не юношеский возраст. А почему бы тогда в качестве замены не рассмотреть кандидатуру российского «двойника», раз уж в своё время речь уже шла об «обменно-маечных» отношениях между этими персонажами?

20 лет спустя или почему Артёму и дома хорошо

Между тем руководство «Зенита» в лице генерального директора Александра Медведева информацию об уходе Дзюбы в «Милан» опровергает. Как несколько раньше отрицало и возможность трансфера Артёма в другой клуб серии А — римский «Лацио». Подоплёкой для всех этих разговоров может быть истекающий нынешним летом контракт капитана российской сборной с питерским клубом. Кое-кому выгодно слухами об интересе зарубежных топ-клубов поднять цену футболисту, дабы подписать новое соглашение с «Зенитом» если не на более выгодных, то хотя бы на прежних условиях. Вполне, надо сказать, комфортных.

Медведев, как и сам Дзюба, к слову, дали понять, что продление контракта нападающего с «сине-бело-голубыми» — дело фактически решённое. И есть ощущение, что ни в какой «Милан» наш Артём этим летом не сорвётся.

Артём Дзюба Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Давайте посмотрим на ситуацию объективно. Действительно, «россонери», отдавшие в январе в аренду испанской «Севилье» одного из лучших своих атакующих игроков Хоакина Сусо, в случае расставания с Ибрагимовичем могут фактически остаться вообще без забивных нападающих. Есть, конечно, Анте Ребич, но по мундиалю-2018 помнится, что в хорватской сборной он играл на позиции правого полузащитника. Значит, ярко выраженный форвард с навыками игры в чужой штрафной «Милану» и правда будет жизненно необходим.

Но в честь какого праздника им должен стать Дзюба? Игрок, никогда не обладавший и половиной тех игровых достоинств, которыми наделён Ибра. Единственный плюс российского «двойника» по сравнению с «божественным» оригиналом — возраст. Но и 32 года, которые Артёму исполнятся в конце августа, тоже трудно назвать позитивным фактором при отъезде в зарубежный топ-клуб.

Почему вдруг боссы «россонери» сделают выбор в пользу капитана сборной России, который никогда в своей карьере не выступал за другие клубы, кроме как в Российской премьер-лиге (РПЛ)? На Апеннинах футболистов из нашей страны не было два десятка лет — со времён Андрея Канчельскиса, Дмитрия Аленичева и Руслана Нигматуллина (не считая мало кому известного Виктора Будянского, просиживавшего на лавке в «Ювентусе» в середине первого десятилетия нового века).

Наконец, по какой причине в поисках результативного нападающего «Милан» вдруг рогом упрётся в кандидатуру Дзюбы, чьи физические кондиции и готовность быстро войти в игровой ритм будут под большим вопросом после паузы в несколько месяцев? Вы уверены, что Артём начнёт исправно забивать и в РПЛ, если решение доиграть сезон с конца июня будет всё же принято? Так почему он волшебным образом должен превратиться в «настоящего Златана» после длительного простоя, в совершенно незнакомых ему условиях чужой страны и турнира куда более высокого уровня, нежели российский чемпионат?

Вопросов, как видим, очень много. И ответы на них, увы, не в пользу футбольного героя государства российского. Правда, всё же есть один вариант, при котором Дзюба вполне может заменить Ибрагимовича в «Милане». Если кто-то является поклонником FIFA2020, то запросто может провести указанный «чейндж» в киберпространстве. Глядишь, в виртуальной реальности подобная сделка и прокатит...