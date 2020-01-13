https://static.news.ru/photo/f19711be-3661-11ea-8005-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Aleksandr Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Агент ФИФА Владимир Абрамов объяснил, почему петербургский «Зенит» официально не объявляет о продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. По его словам, в клубе стараются затянуть подписание соглашения с форвардом, поскольку не хотят переплачивать.

В «Зените» не любят расставаться с деньгами, когда речь идёт об отношениях с российскими игроками, но «легко и покладисто ведут себя с иностранцами», заявил Абрамов в интервью изданию «Спорт день за днём».

Артём Дзюба — это объединяющая сила. Его нужно беречь. Вы говорите, что ему 31 год, но дайте ему денег. Хорошо, не платите ему зарплату в 3,6 — 4 миллиона евро в год. Подпишите на 3 миллиона, но дайте ему 10 миллионов единовременным бонусом, - сказал футбольный агент.

Абрамов добавил, что в «Зените» есть только один футболист, ради которого на стадион идёт 90 процентов зрителей, и это Артём Дзюба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Артём Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года по версии Российского футбольного союза (РФС) и газеты «Спорт-Экспресс». В выборе лучшего игрока участвовали 16 тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «Спорт-Экспресса», а также болельщики, голосовавшие на сайте издания. Дзюба становится обладателем данной премии второй год подряд.