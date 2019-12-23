https://static.news.ru/photo/4f4c777e-25a3-11ea-8e53-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского «Зенита» и капитан национальной сборной Артём Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года по версии Российского футбольного союза (РФС) и газеты «Спорт-Экспресс».

Дзюба становится обладателем данной премии второй год подряд. Также ранее лучшими футболистами года признавались Фёдор Смолов («Краснодар», 2016) и Квинси Промес («Спартак», 2017).

В выборе лучшего футболиста года участвовали 16 тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «Спорт-Экспресса», а также болельщики, голосовавшие на сайте издания. Каждый голосовавший называл свою пятёрку лучших, игроки получали от пяти до одного балла соответственно, сообщает пресс-служба РФС.

Кандидатами на получение премии становятся все футболисты, выступавшие в РПЛ в 2019 году, независимо от гражданства, а также игроки национальной сборной России из зарубежных чемпионатов.

В 2019 году Дзюба в составе «Зенита» стал победителем чемпионата России. Также он стал лучшим бомбардиром национальной сборной в отборочном турнире Евро-2020, забив девять голов.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции 2019 года по версии France Football.