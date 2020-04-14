В «Зените» опровергли слухи о переходе Дзюбы в «Лацио»

https://static.news.ru/photo/3e5af5b0-7e65-11ea-b563-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба останется в команде. Об этом заявил гендиректор клуба Александр Медведев.

Таким образом он прокомментировал появившиеся в СМИ слухи, что Дзюба может в ближайшее трансферное окно перейти в римский «Лацио».

Насчёт нового контракта могу сказать, что у нас полное взаимопонимание, — цитирует Медведева РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, блогер Василий Уткин вспомнил о начале карьеры Дзюбы. По словам комментатора, футболист украл деньги у товарища в раздевалке, а потом увёл жену у лучшего друга. Уткин недоумевает, почему капитан сборной остаётся кумиром для миллионов.