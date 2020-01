Отсюда и итоговый счёт — 9:0 в пользу представителя Серии А. Ибрагимович провёл на поле первый тайм и кроме результативного удара записал в свой актив голевой пас.

Zlatan Ibrahimovic has already scored his first goal since his return to Milan pic.twitter.com/zgG8mkkY8F