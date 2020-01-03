https://static.news.ru/photo/ac3484bc-2e7d-11ea-bee8-fa163e074e61_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: Kyusung Gong/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович отметился забитым мячом в первой же игре после возвращения в этот клуб. Матч был товарищеским, соперником миланцев оказалась любительская команда «Родензе».

Отсюда и итоговый счёт — 9:0 в пользу представителя Серии А. Ибрагимович провёл на поле первый тайм и кроме результативного удара записал в свой актив голевой пас.

Zlatan Ibrahimovic has already scored his first goal since his return to Milan pic.twitter.com/zgG8mkkY8F — Goal (@goal) 3 января 2020 г.

«Милан» после рождественской паузы в чемпионате Италии следующий матч турнира проведёт 6 января на своем поле против «Сампдории».

Ранее NEWS.ru сообщал, что 38-летний Златан Ибрагимович официально стал игроком «красно-чёрных» 2 января. Он подписал договор с «Миланом» до июня 2020 года с возможностью продления на сезон. Футболист играл за клуб из Милана в 2010–2012 годах. Прилетев в этот город, он прямо у трапа дал первое интервью, в котором заявил, что ждёт фанатов на «Сан-Сиро», и пообещал «взорвать» стадион.