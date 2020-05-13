«Милан» намерен приобрести Дзюбу на замену Ибрагимовичу

https://static.news.ru/photo/3ee23e52-94e6-11ea-8daa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Итальянский футбольный клуб «Милан» заинтересован в приобретении форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, пишет Calciomercato.

«Россонери» в лице нападающего сборной России видят замену шведу Златану Ибрагимовичу, который летом может покинуть клуб.

Ранее Дзюба заявлял, что договорился о новом контракте с «Зенитом», поэтому итальянцам придётся сделать очень выгодное предложение.

Нападающий в текущем сезоне принял участие в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт с «Зенитом» истекает летом 2020 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Дзюбы в €13 млн.

Ранее cообщалось, что Дзюба пополнит ряды «Лацио», но «Зенит» опроверг эту информацию, писал NEWS.ru.