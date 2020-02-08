https://static.news.ru/photo/7c9e3614-4b4a-11ea-9599-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба рассказал, что уже давно договорился о новом контракте с петербургской командой

Мы давно уже обо всём договорились. Хотелось в Англию, но не сложилось. Значит, моя земля Россия. По моим ощущениям, значит, я должен быть здесь, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в английский «Тоттенхэм». Россиянина хотел видеть в своей команде главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Трансфер не состоялся из-за нежелания «Зенита» отпускать спортсмена.