Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба рассказал, что уже давно договорился о новом контракте с петербургской командой
Мы давно уже обо всём договорились. Хотелось в Англию, но не сложилось. Значит, моя земля Россия. По моим ощущениям, значит, я должен быть здесь, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее NEWS.ru писал о том, что Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в английский «Тоттенхэм». Россиянина хотел видеть в своей команде главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Трансфер не состоялся из-за нежелания «Зенита» отпускать спортсмена.
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