https://static.news.ru/photo/d44a3c8c-45dc-11ea-80fb-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в английский «Тоттенхэм».

Россиянина хотел видеть в своей команде главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Трансфер не состоялся из-за нежелания «Зенита» отпускать Дзюбу, сообщает «Чемпионат».

Ранее NEWS.ru писал, что Артём Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года по версии Российского футбольного союза (РФС) и газеты «Спорт-Экспресс». В выборе лучшего игрока участвовали 16 тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «Спорт-Экспресса», а также болельщики, голосовавшие на сайте издания. Дзюба становится обладателем данной премии второй год подряд.