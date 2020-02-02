Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в английский «Тоттенхэм».
Россиянина хотел видеть в своей команде главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Трансфер не состоялся из-за нежелания «Зенита» отпускать Дзюбу,
Ранее NEWS.ru писал, что Артём Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года по версии Российского футбольного союза (РФС) и газеты «Спорт-Экспресс». В выборе лучшего игрока участвовали 16 тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «Спорт-Экспресса», а также болельщики, голосовавшие на сайте издания. Дзюба становится обладателем данной премии второй год подряд.
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