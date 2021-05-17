Дзюба рассказал о реакции матери на интим-видео с его участием

https://static.news.ru/photo/44790766-b7a8-11eb-873a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба рассказал, как отреагировала семья на появившееся в Сети интим-видео с его участием. Мать спортсмена с иронией отнеслась к произошедшему. Он подчеркнул, что обрушившиеся переживания не повлияли на решение продолжить спортивную карьеру, передаёт «Грустная передача о футболе».

Когда ехал домой, я всё-таки дал волю эмоциям. Жалел себя, плакал даже. Моя мама [Светлана Дзюба] однажды пришла к врачу команды и спросила: «Ну, что, берут нашего порноактёра в сборную?» Врач смеялся до слёз, — рассказал форвард.

Футболиста также поддержала и супруга Кристина. По его словам, после слива компромата она заявила, что теперь все знают, что вышла за него замуж не из-за денег.

Но сутки после публикации были ужасны. Как утверждает 32-летний Дзюба, он получил «тысячи» комментариев со словами поддержки. Спустя время он смирился, что видео стало «достоянием общественности».

Артём с Кристиной поженились в 2012 году, в их семье уже растут трое сыновей: пятилетний Максим и восьмилетний Никита. Несколько дней назад супруга подарила ему ещё одного ребёнка.

Ролик с участием Дзюбы появился в Сети осенью прошлого года. Позже сообщалось, что у футболиста вымогали крупную сумму денег, чтобы видео не появилось в свободном доступе. Однако футболист отказался платить шантажистам.

Ранее нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал об атмосфере, которая царит на домашних матчах «Ахмата». Спортсмен считает, что атмосфера в Чечне достаточно враждебная и угнетающая.