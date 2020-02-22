https://static.news.ru/photo/055969c8-55e7-11ea-9eda-fa163e074e61_660.jpg Фото: artem.dzyuba/instagram.com

Футболист питерского «Зенита» Артём Дзюба повредил ногу во время товарищеского турнира с минской командой «Динамо».

По словам тренера команды Сергея Семака, нападающего толкнули в первом тайме, но он продолжил играть, во втором тайме Дзюба попросил заменить его из-за боли в ноге. Футболиста отправили на медицинское освидетельствование, Семак надеется, что травма окажется несерьёзной, сказал он в интервью для официального сайта «Зенита».

Товарищеский матч прошёл в Турции и закончился ничьей со счётом 1:1.

Как писал NEWS.ru ранее, полузащитник футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов, получивший серьёзную травму во время тренировки казанской команды, признался, что этот случай был неожиданным для него. Ранее ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза.