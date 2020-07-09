Дзюба о видео с Азмуном в раздевалке: налаживали международные связи

https://static.news.ru/photo/a5b1c48e-c1c0-11ea-b91b-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба прокомментировал нашумевшее видео из раздевалки петербургской команды после чемпионского матча против «Краснодара» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Налаживали международные связи. Россия — Иран — 1:0, — пошутил Дзюба.

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев считает спорный момент с непристойным поведением на видео из раздевалки с участием игроков команды Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, где оба имитировали секс, нормальным проявлением эмоций после победы в сезоне-2019/20.

Ранее «Зенит» получил золотые медали и кубок за победу в чемпионате России. Церемония награждения прошла после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (2:1). Футболисты «Зенита» во время награждения надели специальные «золотые» футболки.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин. Церемония вручения кубка состоится 8 мая после матча 27-го тура чемпионата России с «Сочи», писал NEWS.ru.