Отыграв почти две трети запланированных календарём чемпионата страны матчей (по 19 из 30), клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) ушли на зимние каникулы. Подводя черту под осенней частью сезона, NEWS.ru представляет свой вариант сборной звёзд нашего чемпионата. Критерий попадания в неё прост: футболисту нужно было не менее трёх раз быть включённым в символическую сборную по итогам тура. Понятное дело, наибольшее представительство в этой «дрим тим» (три игрока) получил действующий чемпион и лидер нынешнего чемпионата петербургский «Зенит». Ещё восемь клубов РПЛ делегировали в «команду осени» по одному игроку.
Александр Беленов
«Уфа»
Не стоит удивляться, что в числе лауреатов первой части чемпионата РПЛ оказался голкипер скромной «Уфы». Достаточно взглянуть в графу «пропущенные мячи» — по этому показателю клуб из столицы Башкортостана уступает лишь «Зениту» (17 против девяти). Однако у петербуржцев, во-первых, не было как такового основного вратаря (начавшего сезон Андрея Лунёва затем сменил Михаил Кержаков), а во-вторых, при надёжной обороне «сине-бело-голубых» голкиперу и не требовалось творить чудеса. А вот Александр Беленов время от времени включал режим волшебника, сыграв девять матчей «на ноль» в чемпионате. Ни один из его конкурентов не попадал в нашу сборную больше двух раз, а вратарь «Уфы» — аж четырежды. Победа за явным преимуществом!
Сергей Петров
«Краснодар»
На позицию правого защитника в нашей «команде мечты» было два претендента: Марио Фернандес из ЦСКА и краснодарец Сергей Петров. Русскому бразильцу лучше удалось проявить себя на старте чемпионата, однако затем и сам Марио стал играть не так ярко, и «армейцы» в целом выдали невразумительный отрезок в РПЛ, а в Лиге Европы и вовсе провалились. Петров же, напротив, разыгрался уже на исходе осени, и вместе с другими «быками» до последнего тура бился за выход из группы в ЛЕ, при этом в чемпионате страны команда пришла к промежуточному финишу на второй позиции, возглавляя группу преследователей «Зенита». Поэтому вспоминаем Штирлица с его знаменитым «запоминается всегда последнее» и отдаём предпочтение краснодарцу.
Бранислав Иванович
«Зенит»
О неприступности обороны петербургского клуба сказано чуть выше, когда речь шла о вратарях, и одним из гарантов надёжности защитного рубежа «Зенита» стал Бранислав Иванович. Опытный серб быстро нашёл общий язык с украинцем Ярославом Ракицким, пришедшим в команду прошлой зимой, и этот тандем центральных защитников нынче является одним из сильнейших в РПЛ. Кроме того, Иванович не перестаёт быть опасным и эффективным и в чужой штрафной: его подключения в атаку и участие в розыгрыше угловых и штрафных материализовались в три забитых мяча. Впечатляющий показатель для центрального защитника, особенно если учесть, что больше в «Зените» забили только два чистых форварда — Артём Дзюба (11 мячей) и Сердар Азмун (семь).
Вараздат Ароян
«Урал»
Парадоксально, но факт: команда Дмитрия Парфёнова пропустила больше всех в чемпионате (31 мяч в 19 матчах), однако центральному защитнику «шмелей» и сборной Армении всё равно нашлось место в нашей звёздной сборной. Дело в том, что уральцы играют в этом сезоне крайне нестабильно, чередуя поражения с большим количеством пропущенных мячей со вполне приличными играми, в которых оборонительная линия действует на хорошем уровне. Достаточно сказать, что в пяти встречах «Урал» вообще не позволил соперникам забить ни одного мяча — и во всех пяти принимал участие Вараздат Ароян. Кроме того, он отметился одним забитым голом, принеся своей команде победу в выездном матче с «Тамбовом». Правда, Ароян успел нахватать в прошедших турах восемь жёлтых карточек и теперь вынужден будет пропустить первую игру после зимней паузы — в Москве с ЦСКА...
Юрий Жирков
«Зенит»
На дефицитной для российского чемпионата позиции левого защитника достойных кандидатов среди ярко выраженных игроков обороны не нашлось: лишь ростовчанин Евгений Чернов да Азер Алиев из «Уфы» успели набрать за прошедшие туры по два «виста». Поэтому пришлось применить проверенный «метод Хиддинка», сдвинув в проблемную зону неувядаемого Юрия Жиркова. Тем более, что он и сейчас нередко бравирует своим универсализмом, играя на фланге обороны и в «Зените», и в сборной. А при схеме с тремя центральными защитниками находит силы на то, чтобы закрыть всю бровку. Особенно ярким для 36-летнего левши стал отрезок в конце лета и начале осени, когда питерцы выбирались из небольшого игрового кризиса, а сборная набирала важнейшие очки в отборе на Евро-2020. И Жирков был заметной фигурой на обоих фронтах.
Зелимхан Бакаев
«Спартак»
Если и можно разглядеть светлое пятно в кромешной тьме сегодняшнего бытия московского «Спартака», то им, несомненно, должен стать Зелимхан Бакаев. Без него игра «красно-белых» стала бы совсем хаотичной и лишённой остроты в атаке. Большим плюсом для него стал тот факт, что новый главный тренер столичного клуба Доменико Тедеско разглядел в 23-летнем полузащитнике способности к эффективным действиям в центре поля и смело переместил его на эту позицию с фланга. И Бакаев быстро раскрылся в новой роли, да причём заиграл настолько ярко, что заставил обратить на себя внимание главного тренера сборной Станислава Черчесова. Не заставил себя ждать и дебют в национальной команде, за которую Зелимхан осенью успел провести три матча.
Гжегож Крыховяк
«Локомотив»
Ещё месяц назад польский хавбек столичного «Локомотива» без тени сомнения мог считаться лучшим игроком нынешнего чемпионата. Пять попаданий в сборные тура от NEWS.ru стали следствием блестящей игры Гжегожа Крыховяка в августе, сентябре и ноябре (октябрь у него почти полностью выпал из-за дисквалификации за четыре жёлтые карточки и полученного в сборной небольшого повреждения). 29-летний центральный полузащитник здорово проявил себя не только на основной позиции, но и раскрылся как бомбардир, забив восемь мячей, из которых четыре стали победными. Отличился он и в стартовом поединке Лиги чемпионов с «Байером» в Леверкузене. Правда, в дальнейшем развить успех в еврокампании «железнодорожникам» не удалось, и эти обидные поражения слегка подкосили всю команду, в том числе и Крыховяка.
Никола Влашич
ЦСКА
Роль 22-летнего хорвата в нынешнем ЦСКА можно по значимости сравнить с ролью Зелимхана Бакаева в «Спартаке». Правда, с той разницей, что у «армейцев» есть и другие качественные игроки, претендующие на роль лидера: тот же Марио Фернандес или Иван Обляков. Но даже на таком приличном фоне Никола Влашич (четыре попадания в нашу сборную тура) заметно выделяется практически в каждом матче, успевая не только организовывать атаки, но и завершать их. В этом плане игрок сборной Хорватии оставил позади даже нападающего Фёдора Чалова, на счету которого пять мячей — Влашич-то наколотил уже семь! Причём два из них — в домашних поединках с «Краснодаром» и «Крыльями Советов» — стали победными. А гол самарцам — эффектным ударом из-за пределов штрафной в верхний угол — может претендовать на звание самого красивого в первой части сезона.
Артём Дзюба
«Зенит»
При том, что «капитан Россия» к зимней паузе вырвался на первое место в споре бомбардиров РПЛ, забив 11 мячей, его игру на протяжении всего летне-осеннего отрезка чемпионата нельзя назвать яркой и поражающей воображение. Собственно говоря, в сборные тура от NEWS.ru Артём Дзюба попадал лишь трижды — не самый выдающийся результат. Это отчасти связано с изменением игровых функций в «Зените» — смещение акцента с завершения атак на подыгрыш партнёрам и, в частности, Сердару Азмуну. Сказалось и то, что в некоторых встречах Артём забивал дежурные, «рабочие» мячи, и даже когда оформил хет-трик в запомнившемся матче с «Ростовом» (6:1), в двух случаях из трёх ему помогли реализованные пенальти. Ну и, конечно, отнюдь не добавила позитива имиджу Дзюбы нашумевшая история его противостояния с болельщиками, в которую оказались вовлечёнными и сборная, и клуб, и, к сожалению, высшие футбольные чиновники, рьяно бросившиеся защищать «народное достояние» от словесных нападок фанатов. Хотя форвард, надо отдать ему должное, сумел идущий с трибун негатив трансформировать в мощный мотивационный фактор, что и позволило Дзюбе возглавить гонку голеадоров.
Александр Соболев
«Крылья Советов»
22-летний нападающий самарской команды — яркий пример нестабильности, которая обычно присуща молодым футболистам. После громкого начала сезона, когда в 12 матчах Александру Соболеву удалось забить 10 мячей, наступила «засуха»: с 5 октября в шести последующих встречах габаритный форвард не отличился ни разу. Поэтому и число попаданий в нашу звёздную сборную, которое в августе-сентябре росло у Соболева как на дрожжах, затем так и застыло на отметке «пять». По этому показателю самарец делит первую строчку рейтинга NEWS.ru с «железнодорожником» Крыховяком, но для Александра это в гораздо большей степени «старый багаж». Нужен прорыв на всех фронтах: Соболева ведь и в сборную Черчесов уже вызывал, но официальный дебют пока не состоялся. Посмотрим, поможет ли зимняя пауза нападающему вновь обрести себя. А может, весну он встретит уже игроком другого клуба?
Георгий Мелкадзе
«Тамбов»
Насколько резко может изменить судьбу футболиста переход из одного клуба в другой, можно наблюдать на примере Георгия Мелкадзе. Находясь с 2014 года в системе московского «Спартака», этот атакующий полузащитник (или фланговый форвард) категорически не мог ни закрепиться в основном составе, ни забить хотя бы один мяч в премьер-лиге. Но стоило Георгию на исходе минувшего лета перебраться в «Тамбов», как человек преобразился на глазах. Уже во втором своём матче за новую команду Мелкадзе оформил дубль, добыв победу над «Ростовом» (2:1). Затем были ещё три гола, два из которых помогли дебютанту РПЛ обыграть в гостях с таким же счётом 2:1 «Сочи» и тех же ростовчан. И теперь с пятью забитыми мячами в десяти играх Мелкадзе — один из самых результативных игроков «Тамбова» и незаменимый «джокер» этой команды, заслуженно (с тремя попаданиями в сборную тура) получивший место в нашей осенней «дрим тим».
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