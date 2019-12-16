Отыграв почти две трети запланированных календарём чемпионата страны матчей (по 19 из 30), клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) ушли на зимние каникулы. Подводя черту под осенней частью сезона, NEWS.ru представляет свой вариант сборной звёзд нашего чемпионата. Критерий попадания в неё прост: футболисту нужно было не менее трёх раз быть включённым в символическую сборную по итогам тура. Понятное дело, наибольшее представительство в этой «дрим тим» (три игрока) получил действующий чемпион и лидер нынешнего чемпионата петербургский «Зенит». Ещё восемь клубов РПЛ делегировали в «команду осени» по одному игроку.

Александр Беленов

«Уфа»

Не стоит удивляться, что в числе лауреатов первой части чемпионата РПЛ оказался голкипер скромной «Уфы». Достаточно взглянуть в графу «пропущенные мячи» — по этому показателю клуб из столицы Башкортостана уступает лишь «Зениту» (17 против девяти). Однако у петербуржцев, во-первых, не было как такового основного вратаря (начавшего сезон Андрея Лунёва затем сменил Михаил Кержаков), а во-вторых, при надёжной обороне «сине-бело-голубых» голкиперу и не требовалось творить чудеса. А вот Александр Беленов время от времени включал режим волшебника, сыграв девять матчей «на ноль» в чемпионате. Ни один из его конкурентов не попадал в нашу сборную больше двух раз, а вратарь «Уфы» — аж четырежды. Победа за явным преимуществом!

Сергей Петров

«Краснодар»

На позицию правого защитника в нашей «команде мечты» было два претендента: Марио Фернандес из ЦСКА и краснодарец Сергей Петров. Русскому бразильцу лучше удалось проявить себя на старте чемпионата, однако затем и сам Марио стал играть не так ярко, и «армейцы» в целом выдали невразумительный отрезок в РПЛ, а в Лиге Европы и вовсе провалились. Петров же, напротив, разыгрался уже на исходе осени, и вместе с другими «быками» до последнего тура бился за выход из группы в ЛЕ, при этом в чемпионате страны команда пришла к промежуточному финишу на второй позиции, возглавляя группу преследователей «Зенита». Поэтому вспоминаем Штирлица с его знаменитым «запоминается всегда последнее» и отдаём предпочтение краснодарцу.

Бранислав Иванович

«Зенит»

О неприступности обороны петербургского клуба сказано чуть выше, когда речь шла о вратарях, и одним из гарантов надёжности защитного рубежа «Зенита» стал Бранислав Иванович. Опытный серб быстро нашёл общий язык с украинцем Ярославом Ракицким, пришедшим в команду прошлой зимой, и этот тандем центральных защитников нынче является одним из сильнейших в РПЛ. Кроме того, Иванович не перестаёт быть опасным и эффективным и в чужой штрафной: его подключения в атаку и участие в розыгрыше угловых и штрафных материализовались в три забитых мяча. Впечатляющий показатель для центрального защитника, особенно если учесть, что больше в «Зените» забили только два чистых форварда — Артём Дзюба (11 мячей) и Сердар Азмун (семь).

Вараздат Ароян

«Урал»

Парадоксально, но факт: команда Дмитрия Парфёнова пропустила больше всех в чемпионате (31 мяч в 19 матчах), однако центральному защитнику «шмелей» и сборной Армении всё равно нашлось место в нашей звёздной сборной. Дело в том, что уральцы играют в этом сезоне крайне нестабильно, чередуя поражения с большим количеством пропущенных мячей со вполне приличными играми, в которых оборонительная линия действует на хорошем уровне. Достаточно сказать, что в пяти встречах «Урал» вообще не позволил соперникам забить ни одного мяча — и во всех пяти принимал участие Вараздат Ароян. Кроме того, он отметился одним забитым голом, принеся своей команде победу в выездном матче с «Тамбовом». Правда, Ароян успел нахватать в прошедших турах восемь жёлтых карточек и теперь вынужден будет пропустить первую игру после зимней паузы — в Москве с ЦСКА...

Юрий Жирков

«Зенит»

На дефицитной для российского чемпионата позиции левого защитника достойных кандидатов среди ярко выраженных игроков обороны не нашлось: лишь ростовчанин Евгений Чернов да Азер Алиев из «Уфы» успели набрать за прошедшие туры по два «виста». Поэтому пришлось применить проверенный «метод Хиддинка», сдвинув в проблемную зону неувядаемого Юрия Жиркова. Тем более, что он и сейчас нередко бравирует своим универсализмом, играя на фланге обороны и в «Зените», и в сборной. А при схеме с тремя центральными защитниками находит силы на то, чтобы закрыть всю бровку. Особенно ярким для 36-летнего левши стал отрезок в конце лета и начале осени, когда питерцы выбирались из небольшого игрового кризиса, а сборная набирала важнейшие очки в отборе на Евро-2020. И Жирков был заметной фигурой на обоих фронтах.

Зелимхан Бакаев

«Спартак»

Если и можно разглядеть светлое пятно в кромешной тьме сегодняшнего бытия московского «Спартака», то им, несомненно, должен стать Зелимхан Бакаев. Без него игра «красно-белых» стала бы совсем хаотичной и лишённой остроты в атаке. Большим плюсом для него стал тот факт, что новый главный тренер столичного клуба Доменико Тедеско разглядел в 23-летнем полузащитнике способности к эффективным действиям в центре поля и смело переместил его на эту позицию с фланга. И Бакаев быстро раскрылся в новой роли, да причём заиграл настолько ярко, что заставил обратить на себя внимание главного тренера сборной Станислава Черчесова. Не заставил себя ждать и дебют в национальной команде, за которую Зелимхан осенью успел провести три матча.

Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Локомотив»

Ещё месяц назад польский хавбек столичного «Локомотива» без тени сомнения мог считаться лучшим игроком нынешнего чемпионата. Пять попаданий в сборные тура от NEWS.ru стали следствием блестящей игры Гжегожа Крыховяка в августе, сентябре и ноябре (октябрь у него почти полностью выпал из-за дисквалификации за четыре жёлтые карточки и полученного в сборной небольшого повреждения). 29-летний центральный полузащитник здорово проявил себя не только на основной позиции, но и раскрылся как бомбардир, забив восемь мячей, из которых четыре стали победными. Отличился он и в стартовом поединке Лиги чемпионов с «Байером» в Леверкузене. Правда, в дальнейшем развить успех в еврокампании «железнодорожникам» не удалось, и эти обидные поражения слегка подкосили всю команду, в том числе и Крыховяка.

Никола Влашич

ЦСКА

Роль 22-летнего хорвата в нынешнем ЦСКА можно по значимости сравнить с ролью Зелимхана Бакаева в «Спартаке». Правда, с той разницей, что у «армейцев» есть и другие качественные игроки, претендующие на роль лидера: тот же Марио Фернандес или Иван Обляков. Но даже на таком приличном фоне Никола Влашич (четыре попадания в нашу сборную тура) заметно выделяется практически в каждом матче, успевая не только организовывать атаки, но и завершать их. В этом плане игрок сборной Хорватии оставил позади даже нападающего Фёдора Чалова, на счету которого пять мячей — Влашич-то наколотил уже семь! Причём два из них — в домашних поединках с «Краснодаром» и «Крыльями Советов» — стали победными. А гол самарцам — эффектным ударом из-за пределов штрафной в верхний угол — может претендовать на звание самого красивого в первой части сезона.

Артём Дзюба

«Зенит»

При том, что «капитан Россия» к зимней паузе вырвался на первое место в споре бомбардиров РПЛ, забив 11 мячей, его игру на протяжении всего летне-осеннего отрезка чемпионата нельзя назвать яркой и поражающей воображение. Собственно говоря, в сборные тура от NEWS.ru Артём Дзюба попадал лишь трижды — не самый выдающийся результат. Это отчасти связано с изменением игровых функций в «Зените» — смещение акцента с завершения атак на подыгрыш партнёрам и, в частности, Сердару Азмуну. Сказалось и то, что в некоторых встречах Артём забивал дежурные, «рабочие» мячи, и даже когда оформил хет-трик в запомнившемся матче с «Ростовом» (6:1), в двух случаях из трёх ему помогли реализованные пенальти. Ну и, конечно, отнюдь не добавила позитива имиджу Дзюбы нашумевшая история его противостояния с болельщиками, в которую оказались вовлечёнными и сборная, и клуб, и, к сожалению, высшие футбольные чиновники, рьяно бросившиеся защищать «народное достояние» от словесных нападок фанатов. Хотя форвард, надо отдать ему должное, сумел идущий с трибун негатив трансформировать в мощный мотивационный фактор, что и позволило Дзюбе возглавить гонку голеадоров.

Александр Соболев

«Крылья Советов»

22-летний нападающий самарской команды — яркий пример нестабильности, которая обычно присуща молодым футболистам. После громкого начала сезона, когда в 12 матчах Александру Соболеву удалось забить 10 мячей, наступила «засуха»: с 5 октября в шести последующих встречах габаритный форвард не отличился ни разу. Поэтому и число попаданий в нашу звёздную сборную, которое в августе-сентябре росло у Соболева как на дрожжах, затем так и застыло на отметке «пять». По этому показателю самарец делит первую строчку рейтинга NEWS.ru с «железнодорожником» Крыховяком, но для Александра это в гораздо большей степени «старый багаж». Нужен прорыв на всех фронтах: Соболева ведь и в сборную Черчесов уже вызывал, но официальный дебют пока не состоялся. Посмотрим, поможет ли зимняя пауза нападающему вновь обрести себя. А может, весну он встретит уже игроком другого клуба?

Георгий Мелкадзе

«Тамбов»

Насколько резко может изменить судьбу футболиста переход из одного клуба в другой, можно наблюдать на примере Георгия Мелкадзе. Находясь с 2014 года в системе московского «Спартака», этот атакующий полузащитник (или фланговый форвард) категорически не мог ни закрепиться в основном составе, ни забить хотя бы один мяч в премьер-лиге. Но стоило Георгию на исходе минувшего лета перебраться в «Тамбов», как человек преобразился на глазах. Уже во втором своём матче за новую команду Мелкадзе оформил дубль, добыв победу над «Ростовом» (2:1). Затем были ещё три гола, два из которых помогли дебютанту РПЛ обыграть в гостях с таким же счётом 2:1 «Сочи» и тех же ростовчан. И теперь с пятью забитыми мячами в десяти играх Мелкадзе — один из самых результативных игроков «Тамбова» и незаменимый «джокер» этой команды, заслуженно (с тремя попаданиями в сборную тура) получивший место в нашей осенней «дрим тим».