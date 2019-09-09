В очередных встречах отборочного цикла Евро-2020 российская сборная последовательно обыграла команды Шотландии (2:1) в Глазго и Казахстана (1:0) в Калининграде, почти обеспечив себе путёвку на континентальное первенство. News.ru отмечает ключевые моменты, благодаря которым команда Станислава Черчесова добилась двух важных побед.

Черчесов нащупал костяк команды и схему

Российская сборная начала отборочный цикл к Евро-2020 с выездного поединка с Бельгией, в котором тренерский штаб в силу разных причин использовал схему с пятью защитниками. Матч был проигран со счётом 1:3. В следующих пяти играх выбор делался в пользу классической расстановки с четырьмя игроками обороны, двумя опорными полузащитниками, тремя атакующими хавбеками и одним форвардом, при этом на подавляющем большинстве позиций в этих встречах в стартовом составе выходили одни и те же футболисты. Итог известен — пять побед кряду (дважды над Казахстаном, по разу над Сан-Марино, Кипром и Шотландией) с 17 забитыми мячами и одним пропущенным.

Столь красноречивая статистика подталкивает к выводу, что Черчесов с помощниками окончательно (разумеется, до конца текущего отборочного цикла, пока не более того) определились с костяком сборной, на который и делают ставку. Показательна в этом плане встреча с Казахстаном. В ней тренерский штаб россиян решил сделать три замены в стартовом составе, дав передышку левому защитнику Фёдору Кудряшову, одному из опорных полузащитников Роману Зобнину и правому хавбеку Алексею Ионову. С первых минут на поле вместо них вышли Денис Черышев (расположился слева в группе атаки, а Юрий Жирков сместился по бровке назад, в линию обороны), Ильзат Ахметов и Антон Миранчук.

Станислав Черчесов Сергей Лантюхов/News.ru

Возможно, перестановки были вынужденными, поскольку физическое состояние трёх усаженных на скамейку игроков «основы» после изнурительной битвы в Глазго могло быть не на высоте. Однако против сборной Казахстана обновлённый вариант нашей команды выглядел настолько неубедительно, что к середине второго тайма Черчесов попросту сделал обратные замены, вернув на поле Кудряшова, Ионова и Зобнина.

И, пожалуй, символично, что именно в таком — уже привычном — сочетании игроков минимальная победа была всё же добыта на 89-й минуте матча.

Жирков — символ этой сборной, как Игнашевич на домашнем мундиале

Мы же прекрасно помним, какие потери понесла российская сборная накануне чемпионата мира 2018 года и сразу после него. Отказались сыграть на домашнем мундиале братья Березуцкие, тяжёлую травму получил Георгий Джикия, завершили карьеру в национальной команде Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Александр Самедов. Даже страшно подумать, каким мог быть итог выступления россиян на ЧМ-2018, если бы Станислав Саламович не уговорил Сергея Николаевича накануне его 39-летия спеть футбольную лебединую песню именно на турнире, который бывает раз в жизни!

Вспомните, как расцвёл и на глазах прибавил рядом с Игнашевичем в центре обороны Илья Кутепов, который сейчас и за «Спартак»-то не играет: дело, наверное, не только в травме — нет рядом такого же дядьки-наставника, как год назад в сборной. А в нынешнем составе аналогичную роль умудрённого опытом ветерана, переживающего вторую (третью, четвёртую?) молодость, с блеском играет Юрий Жирков.

36-летний игрок левой бровки так здорово начал сезон в составе петербургского «Зенита», что не вызвать его в сборную Черчесов попросту не мог. И Жирков был великолепен что в Глазго, что в Калининграде, отыграв на высоком уровне оба матча без замен, хотя один от другого отделяли лишь трое суток.

Юрий Жирков Сергей Булкин/News.ru

Против шотландцев Юрий фактически стал автором победного гола, внеся мяч в ворота после прострела Александра Головина — хотя его записали как автогол шотландского защитника, пытавшегося в подкате помешать россиянину. В поединке с Казахстаном Жирков в самой концовке заработал штрафной, после розыгрыша которого Марио Фернандес забил победный мяч. А по ходу обеих игр совершил на поле массу полезных действий, доказав, что он жизненно необходим нынешней сборной России.

Гильерме — номер один для Черчесова

Постоянство (или консерватизм — кому какой термин больше по душе) штаба Черчесова находит выражение не только в методичном использовании одной и той же тактической схемы в последних матчах. Достаточно взглянуть на пост номер один в составе нашей сборной, чтобы отбросить прочь сомнения: на данный момент голкипер «Локомотива» Гильерме — самый что ни на есть основной страж ворот национальной команды.

А ведь чуть больше года назад в составе команды, завоевавшей любовь и почитание всей страны на домашнем мундиале, русского бразильца не было. Бессменным дублёром Акинфеева считался Андрей Лунёв, а роль третьего вратаря досталась Владимиру Габулову. Однако после того как Акинфеев распрощался со сборной, далеко не всё с определением его преемника было гладко. Голкипер «Зенита» вдруг стал допускать в матчах одну ошибку за другой, и вскоре ему вновь пришлось довольствоваться ролью второго плана в сборной — только теперь за спиной Гильерме.

Гильерме Сергей Лантюхов/News.ru

Между тем у «железнодорожника» нынешним летом тоже был непростой период: слухи о его переходе в «Спартак» только раздражали болельщиков «красно-зелёных», но в итоге Гиля всё-таки подписал новый контракт с «Локомотивом». В стартовых играх сезона за клуб он не всегда был безупречен, но доверия тренерского штаба сборной не растерял.

Не случилось этого и после поединка в Глазго, в дебюте которого шотландцы открыли счёт после серьёзной ошибки Гильерме, не сумевшего зафиксировать мяч после навеса от левой бровки. Казалось бы, после такого ляпа можно и на скамеечку присесть. Однако подобные шараханья — не в правилах Черчесова и его помощников. От шотландцев Гиля больше не пропустил, наша сборная своего вратаря выручила, забив дважды и вырвав волевую победу, и во встрече с Казахстаном наши ворота оказались под присмотром все того же русского бразильца.

В общем, не только коней на переправе не меняют — «паровоз» тоже.

Нам проще с Хорватией и Шотландией, чем с Кипром и Казахстаном

Два последних поединка сборной при одинаковом исходе — победах нашей команды с разницей в один мяч — разительно отличались и по сюжету, и по рисунку игры. В Глазго россияне после невразумительной и скомканной половины первого тайма забрали инициативу под свой контроль и должны были забивать больше двух мячей в ответ на один шотландский — моментов для этого было создано предостаточно. В Калининграде же против Казахстана были мучения, нервы и длительные — до 89-й минуты — роды единственного гола, которого вполне могло и не быть, если бы не фартовая голова Марио Фернандеса, забивавшая год назад похожий гол хорватам в четвертьфинале мундиаля.

А вспомните июнь нынешнего года и матч нашей сборной в Нижнем Новгороде против Кипра, когда Алексею Ионову посчастливилось забить в концовке первого тайма и избавить болельщиков от нервотрёпки, хотя тот гол тоже так и остался единственным.

Почему же мы так тяжко добываем победы во встречах с весьма скромными соперниками?

Ответ здесь простой. Наша сборная не располагает футболистами экстра-класса, которые при необходимости в одиночку решат судьбу матча. А без высокого индивидуального мастерства даже так называемых футбольных карликов, не говоря о середняках, одолеть очень-очень непросто. При том наборе игроков, который есть в распоряжении Черчесова, значительно проще играть против тех же хорватов (вспомните равную игру в четвертьфинале ЧМ-2018) или шотландцев, не мешавших россиянам строить свои активные атакующие действия даже на чужом поле.

Сборные же ниже классом выстраивают у своих ворот непроходимые заграждения, с которыми неискушённым российским футболистам справиться нелегко. Вот и Казахстан применил в Калининграде сверхзакрытую тактическую схему 5-4-1, и пробиться сквозь две плотные защитные линии никак не удавалось.

Хорошо ещё, что случился тот спасительный штрафной, после розыгрыша которого в роли палочки-выручалочки выступил Марио Фернандес. И давайте не будем ругать пианиста — он играет, как умеет. И главное — всё же «наигрывает» на победы.

Дзюба действительно здесь и сейчас лучше Чалова

Артём Дзюба (справа) Сергей Лантюхов/News.ru

Общественное мнение в последнее время настойчиво навязывает Черчесову молодого нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в качестве альтернативы (или, по крайней мере, напарника) Артёму Дзюбе. Логика назойливых рекомендующих поистине железная: раз «армейский» форвард в прошлом сезоне наколотил в чемпионате страны полтора десятка мячей, значит, буквально «на автомате» должен вызываться в сборную.

В ответ можно привести множество аргументов против — и вовсе не потому, что Чалов — плохой нападающий. Просто для взрослой сборной он в свой 21 год ещё не созрел. Забить 15 мячей в чемпионате России, где больше половины команд — середнячки вроде «Уфы» или «Тамбова» — не самое выдающееся достижение. Тем паче, что в поединках куда более высокого ранга, скажем, в Лиге чемпионов, Чалов постоянно растворялся на поле.

В позапрошлом сезоне те же самые 15 голов забил в нашей премьер-лиге другой Фёдор — Смолов. Игрок, заметьте, куда более опытный и не менее мастеровитый. Однако его почему-то болельщики не требуют любой ценой впихнуть в состав сборной. А чем, извините, Смолов хуже?

Ну и, наконец, главное. В сравнении с тем же Дзюбой Чалов здесь и сейчас безнадёжно проигрывает. Таких бойцовских и лидерских качеств, как у Артёма, у юного «армейца» и близко нет. И неизвестно, будут ли когда-либо. А что касается чисто футбольных умений, регулярные голы Дзюбы за сборную говорят сами за себя. Вот и в Глазго переломный ответный мяч, после которого дела у нашей команды резко пошли на лад, забил именно капитан Артём.

Так что будет лучше для всех, если Фёдор, пока у него по возрасту есть такая возможность, проявит себя в молодёжной сборной, а потом можно будет вести речь и о переходе на более высокий, взрослый уровень.