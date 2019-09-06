https://static.news.ru/photo/01d5219a-d0e8-11e9-b42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская сборная выиграла выездной отборочный матч чемпионата Европы 2020 года у команды Шотландии со счётом 2:1.

На 10-й минуте счёт открыли хозяева — отличился Джон Макгинн. На 40-й минуте капитан российской сборной Артём Дзюба забил ответный мяч.

Во втором тайме сборная России продолжала атаковать, и после красивой комбинации с участием Александра Головина второй мяч забил Юрий Жирков.

Российская сборная провела матч в таком составе: Гильерме, Марио Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Зобнин (Баринов, 66), Оздоев, Ионов (Ерохин, 80), Головин (Ахметов, 89), Жирков, Дзюба.

После этой победы россияне с 12 набранными очками продолжают идти на втором месте в своей отборочной группе. Лидирует сборная Бельгии (15 очков).

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 9 сентября в Калининграде с командой Казахстана, которая с 7 очками занимает третье место в группе.

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