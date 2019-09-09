https://static.news.ru/photo/99fb56f0-d341-11e9-b641-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская футбольная сборная в шестом туре отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года на своём поле обыграла команду Казахстана — 1:0 (0:0).

Единственный мяч на 89-й минуте забил Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.

Российская сборная провела матч в Калининграде в таком составе: Гильерме, Марио Фернандес, Семёнов, Джикия, Жирков, Оздоев, Ахметов (Зобнин, 63), Ан.Миранчук (Ионов, 57), Головин, Черышев (Кудряшов, 55), Дзюба.

В других поединках шестого тура сборная Кипра на выезде обыграла команду Сан-Марино — 4:0, а Шотландия после неудачного домашнего матча с россиянами (1:2) была разгромлена на своём поле бельгийцами — 0:4.

Во втором туре этого отборочного турнира российская команда уже встречалась с Казахстаном на его поле — и одержала крупную победу со счётом 4:0.

За четыре тура до финиша квалификационного турнира сборная Бельгии лидирует с 18 набранными очками. У команды Станислава Черчесова 15 очков и второе место в таблице. Напомним, две лучшие сборные из каждой отборочной группы получают путёвки на Евро-2020.

На третьей строчке таблицы команда Казахстана (7 очков), на четвёртое также с 7 очками вышли киприоты. Провалившая квалификацию Шотландия (6 очков) опустилась на пятое место, опережая лишь заведомого аутсайдера — Сан-Марино, не имеющего в активе ни одного очка.

Следующий отборочный матч к Евро-2020 российская сборная проведёт 10 октября — в столичных «Лужниках» с командой Шотландии.

В Санкт-Петербурге, который станет одним из 12 городов, принимающих матчи чемпионата Европы в следующем году, на стадионе во время игр будет продаваться пиво, писал ранее News.ru.