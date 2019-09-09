https://static.news.ru/photo/57cc6236-d316-11e9-9e20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Xinhua/Global Look Press

Генеральный директор Оргкомитета чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин подтвердил, что на матчах Евро-2020 будут продавать пиво.

Поправка к закону действует — на Евро мы будем продавать пиво. Это наше обязательство. Я не считаю, что продажа пива на стадионах — это вредно, — цитирует Сорокина welcome2020.ru .

Также Сорокин отметил, что опыт проведения чемпионата мира позволяет ему говорить о том, что в тех случаях, когда действует запрет на реализацию пива на стадионах, некоторые люди приходят на арены в непотребном виде, употребляя до матчей крепкие спиртные напитки.

На ЧМ-2018 в России продажа пива на стадионах была разрешена.

Евро впервые в истории пройдёт в 12 городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге. Арена в Северной столице примет три матча группы В, а также одну игру четвертьфинальной стадии турнира.

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что посетит матчи чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге. писал News.ru.