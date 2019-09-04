Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джани Инфантино заявил, что посетит матчи чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге.
Я планирую посетить Санкт-Петербург в 2020 году, — сказал глава ФИФА в кулуарах V Восточного экономического форума.
Инфантино добавил, что российская часть европейского первенства «будет идеальной» и «всё пройдёт отлично», ведь после чемпионата мира 2018 года Россия накопила огромный опыт.
Чемпионата Европы-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, Лондоне и Санкт-Петербурге, который примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.
Ранее Инфантино заявил, что хочет построить во Владивостоке футбольную школу, писал News.ru.