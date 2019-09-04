https://static.news.ru/photo/688d5438-cfb3-11e9-97e5-fa163e074e61_660.jpg Талисман Евро-2020 - мальчик фристайлер Скиллзи Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джани Инфантино заявил, что посетит матчи чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге.

Я планирую посетить Санкт-Петербург в 2020 году, — сказал глава ФИФА в кулуарах V Восточного экономического форума.

Инфантино добавил, что российская часть европейского первенства «будет идеальной» и «всё пройдёт отлично», ведь после чемпионата мира 2018 года Россия накопила огромный опыт.

Чемпионата Европы-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, Лондоне и Санкт-Петербурге, который примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Ранее Инфантино заявил, что хочет построить во Владивостоке футбольную школу, писал News.ru.