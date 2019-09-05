News.ru вспоминает историю встреч двух сборных, представляет шотландскую команду и её главного тренера, а также прогнозирует состав, которым россияне будут добывать очередные три очка на выезде в отборе на Евро-2020.

Дуэль ровесников на «Хэмпден Парк»

В нынешнем квалификационном турнире к чемпионату Европы сборная Шотландии уже успела опростоволоситься, потерпев в самом первом матче крупное поражение (0:3) в гостях от команды Казахстана. Затем были не самые убедительные победы над Сан-Марино (2:0) и Кипром (2:1), после чего подопечные Стива Кларка были биты ещё и главными фаворитами нашей группы — бельгийцами (3:0). Пятидесятипроцентный результат (шесть набранных очков из 12 возможных) отбросил британцев на третье место в таблице и не оставляет им иных вариантов, кроме как стараться добыть победу в предстоящем поединке с россиянами, опережающими их на три очка.

Между тем история официальных встреч сборных России и Шотландии полностью исключает даже малейший намёк на пренебрежительное отношение к подданным Её величества. Даже сильнейшая советская сборная в групповом турнире чемпионата мира 1982 года не сумела одолеть шотландцев, сыграв лишь вничью (2:2). Ровно через десять лет сборная СНГ на Евро-1992 в Швеции больно обожглась о горячий настрой «горцев» в ничего для них не значившем матче и разгромно проиграла (0:3). И это после вселявших оптимизм ничьих нашей команды с Голландией (0:0) и Германией (1:1)!

Наконец, в отборочном турнире к следующему европейскому первенству 1996 года попавшие, как и сейчас, в одну группу россияне и шотландцы дважды сыграли вничью — 1:1 в Глазго и 0:0 в Москве.

Так что, как видим, в официальных матчах эти гордые британские парни ни разу нашей сборной не проигрывали. Было дело, в феврале 1991-го их с минимальным счётом всё в том же Глазго побеждала ещё союзная сборная, но то был товарищеский (или, как любит сейчас повторять Станислав Черчесов, контрольный) поединок. А на уровне чемпионатов мира и Европы или отбора к ним — сплошные ничьи и провал в Норрчёпинге.

Это всё к тому, что и теперь было бы верхом наивности полагать, что три очка упадут в копилку российской сборной сами собой — нужно только без опозданий выйти на газон стадиона «Хэмпден Парк» 6 сентября в 21:45 по московскому времени.

Нет, Стив Кларк сделает всё, чтобы настроить своих подопечных как на последний бой. Кстати, главный тренер шотландцев и наставник российской сборной Станислав Черчесов — ровесники с точностью до нескольких дней. Станислава Саламовича поздравляли с 56-летием в минувший понедельник, 2 сентября, а Кларку исполнилось столько же на исходе прошлой недели — 29 августа.

Робертсон и Мактоминэй — главные звёзды Шотландии

Если кто не в курсе, Стив Кларк лучшие годы своей карьеры футболиста провёл в «Челси», подписав контракт с лондонским клубом в феврале 1987 года и отыграв за «синих» более четырёхсот матчей в разных турнирах. В 1997-м Кларк вместе с «Челси» выиграл Кубок Англии, год спустя — Кубок английской лиги, а его последнее появление на поле в составе команды случилось в финале Кубка обладателей кубков-1998, когда лондонцы в Стокгольме обыграли 1:0 немецкий «Штутгарт».

За сборную Шотландии Стив Кларк провёл лишь шесть матчей, зато после перехода на тренерскую стезю он успел поработать в качестве ассистента со многими известными персонами. Например, с голландцем Рудом Гуллитом в английском «Ньюкасле». А затем, вернувшись в «Челси» в качестве наставника молодёжной команды, Кларк входил в тренерский штаб Жозе Моуриньо, при котором команда дважды брала титул чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ), и Авраама Гранта.

С 2008 по 2010 год нынешний главный тренер шотландской сборной помогал Джанфранко Дзоле в «Вест Хэме», а затем — Кенни Далглишу в «Ливерпуле», пока наконец в сезоне-2012/13 не приступил к самостоятельной работе с клубом «Вест Бромвич Альбион».

Последним клубом Кларка перед уходом в национальную сборную был шотландский «Килмарнок», с которым специалист работал с 2017 года. Нынешней весной Стив Кларк был назван тренером года Шотландской премьер-лиги, а в мае встал у руля сборной, к тому времени, как уже упомянуто выше, успевшей потерпеть фиаско в Казахстане.

После такого старта отборочной кампании новому наставнику волей-неволей пришлось вносить изменения в состав сборной. В частности, потерял место в воротах Скотт Бэйн, на которого делал ставку прежний главный тренер Алекс Маклиш. В двух июньских матчах — с Кипром и Бельгией — пост номер один был доверен Дэвиду Маршаллу из английского «Уигана».

В центре обороны вместе со Скоттом Маккеной из шотландского «Абердина» при Кларке стал играть Чарли Малгрю (английский «Блэкберн»), хотя ранее на этой позиции отдавалось предпочтение Дэвиду Бэйтсу, представляющему английский «Шеффилд Уэнсдей». Впрочем, сейчас Маккенна травмирован, поэтому вероятно возвращение в «основу» Бэйтса.

На правом фланге обороны шотландской сборной наиболее вероятно появление Стивена О’Доннелла, на левом — главной звезды команды Эндрю Робертсона. Капитан шотландцев в минувшем сезоне был заметной фигурой в составе «Ливерпуля», выигравшего Лигу чемпионов.

Эндрю Робертсон Harry Marshall, via imago-images.de/Global Look Press

Ещё один представитель английского топ-клуба — Скотт Мактоминэй из «Манчестер Юнайтед» — почти наверняка сыграет против России в центре полузащиты. Кларк в июньских матчах использовал разные тактические схемы, и если в расстановке 4-3-3 дома против Кипра Мактоминэю места в основе не нашлось (он вышел на замену на 79-й минуте), то при 4-4-2 с бельгийцами центральный хавбек «МЮ» отыграл от звонка до звонка, заработав жёлтую карточку на 52-й минуте.

В какую сторону свистнет грека

Несмотря на то, что шотландцам, как уже было сказано, необходимо дома побеждать россиян, далеко не факт, что Кларк остановит свой выбор на сверхатакующей схеме с тремя нападающими. Но при любой расстановке почти со стопроцентной вероятностью получит место в стартовом составе креативный полузащитник Каллум Макгрегор, играющий на родине за «Селтик». Среди других потенциальных кандидатур в среднюю линию — Джон Макгинн (английская «Астон Вилла»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон» из АПЛ), Кенни Маклин (английский «Норвич») и Роберт Снодграсс («Вест Хэм»).

Впрочем, Армстронг может сыграть у Кларка и на позиции одного из нападающих. Другие потенциальные кандидаты в линию атаки — Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрэйзер (английский «Борнмут») и Джонни Расселл из клуба американской MLS «Канзас-Сити».

Стоит добавить, что в выездном матче с Сан-Марино (2:0) у шотландцев отличились Маклин и Расселл, а в домашней игре с Кипром (2:1) — Робертсон и Оливер Бурк из испанского «Алавеса», забивший победный мяч на 89-й минуте. Однако в нынешнем составе шотландской сборной Бурк отсутствует.

Что касается сборной России, определённости в её предполагаемом стартовом составе значительно больше. Почти наверняка Станислав Черчесов использует классическую схему 4-2-3-1, в которой позиции голкипера Гильерме («Локомотив») и нападающего Артёма Дзюбы («Зенит») выглядят незыблемыми. Так же, как выход с первых минут на правом фланге обороны Марио Фернандеса (ЦСКА), в её центре — Андрея Семёнова («Ахмат») и Георгия Джикия («Спартак»), а слева — Фёдора Кудряшова («Сочи»).

Александр Головин Сергей Булкин/News.ru

Тандем опорных полузащитников почти наверняка составят Роман Зобнин («Спартак») и Магомед Оздоев («Зенит»). Центральным атакующим хавбеком почти безальтернативно должен стать наш представитель в чемпионате Франции Александр Головин («Монако»). Слева его будут поддерживать либо Юрий Жирков («Зенит»), либо Денис Черышев (испанская «Валенсия»), справа — Алексей Ионов («Ростов») либо Антон Миранчук («Локомотив»).

Не исключено, что во втором тайме мы увидим дебют в национальной команде Зелимхана Бакаева: спартаковец может выйти на замену и усилить игру на любом из флангов.

Работать на матче Шотландия — Россия будет греческая бригада арбитров: главный судья — 40-летний Тасос Сидиропулос (провёл 68 матчей в различных турнирах УЕФА, в том числе шесть — на чемпионатах Европы), ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.

При судействе Сидиропулоса ЦСКА в Лиге чемпионов в 2014 году обыграл на выезде «Манчестер Сити» (2:1), в 2017-м — швейцарский «Янг Бойз» (2:0) в квалификации Лиги чемпионов, а питерский «Зенит» выиграл (3:1) у бельгийского «Андерлехта» в плей-офф Лиги Европы.

Впрочем, поражений российских клубов греческий рефери зафиксировал не меньше. При нём московское «Динамо» в 2015-м вылетело из плей-офф Лиги Европы, уступив (1:3) итальянскому «Наполи», те же «армейцы» чуть менее года назад были разгромлены в Лиге чемпионов итальянской «Ромой» (3:0), а «Локомотив» также в прошлом розыгрыше главного еврокубка на выезде проиграл немецкому «Шальке» (0:1).