Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что теоретическое занятие пришлось отменить из-за отсутствия Дмитрия Черышева и Александра Головина.
Сегодня была запланирована теория, но отменяется из-за отсутствия Черышева и Головина, — сказал Черчесов журналистам после тренировки национальной команды в понедельник.
Он добавил, что половина команды приехала вчера днём, остальные — после игр в своих чемпионатах.
Как ранее сообщил корреспондент News.ru, полузащитники Дмитрий Черышев и Александр Головин не успели прилететь на сбор в Новогорск.