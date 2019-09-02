https://static.news.ru/photo/212d5542-cd6b-11e9-81c7-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что теоретическое занятие пришлось отменить из-за отсутствия Дмитрия Черышева и Александра Головина.

Сегодня была запланирована теория, но отменяется из-за отсутствия Черышева и Головина, — сказал Черчесов журналистам после тренировки национальной команды в понедельник.

Он добавил, что половина команды приехала вчера днём, остальные — после игр в своих чемпионатах.

Как ранее сообщил корреспондент News.ru, полузащитники Дмитрий Черышев и Александр Головин не успели прилететь на сбор в Новогорск.