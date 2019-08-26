В понедельник был опубликован список футболистов, вызванных для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Казахстана. Главный тренер сборной Станислав Черчесов по традиции дал развёрнутый комментарий по составу сборной.

«У нас колебаний нет — есть чёткий анализ»

— Насколько вы удовлетворены теми игроками, которые сейчас есть в распоряжении?

— Чемпионат страны стартовал, и в еврокубках немало матчей сыграно. Что видим, то и анализируем — отсюда и тот состав, который мы выбрали. Предстоят две игры с Шотландией и Казахстаном — это две совершенно разные команды по стилистике. Поэтому нужно брать конкретных футболистов, которые будут соответствовать в тактическом плане.

— Игры молодёжной сборной, которые будут проходить параллельно встречам взрослой команды, повлияли на ваш выбор?

— Принцип был и остаётся такой: если мы не планируем выход игрока молодёжной сборной в основном составе, то он должен играть там, где принесёт больше пользы.

— Вы имеете в виду Фёдора Чалова?

— Да, и его, и других молодых игроков, которые себя проявляют в нашем чемпионате. Команда складывается из определённых вещей, и то, что сейчас кто-то не вызван, не говорит о том, что они хуже.

— Были ли колебания при определении состава?

— У нас колебаний нет — есть чёткий анализ, который позволяет того или иного игрока приглашать в команду. И, естественно, принимаем во внимание соперника. Собираем не просто сборную, а команду, перед которой стоит задача удачно сыграть с тем или иным соперником. Если бы мы играли сейчас с другими командами, а не с Шотландией и Казахстаном, возможно, состав был бы иным.

— Бросается в глаза присутствие в списке Зелимхана Бакаева — пожалуй, единственного полноценного новичка в сборной...

— У нас аналогичная ситуация и с Сосланом Джанаевым, которого давно не было в сборной, и с Николаем Комличенко, который пару раз вызывался, но пока не играл. Дмитрий Баринов второй или третий раз вызывается.

— Получение британских виз для игры в Глазго не вызвало проблем?

— Нет, мы сделали около 50 виз, потому что, не дай Бог, что-то может случиться, а мы же будем играть не в зоне действия Шенгена. Поэтому важно, чтобы нужный нам игрок мог в любой момент прилететь в Шотландию при необходимости. За день-два туда визу не сделаешь, поэтому мы определённый набор игроков вызвали, а ещё одну группу держим в запасе. У нас есть ещё один тур чемпионата, матчи еврокубков, поэтому нам нужно иметь подстраховку. Эти полсотни виз — своеобразный расширенный список кандидатов в сборную, из которого мы выбрали окончательный состав.

— Почему в минувшую субботу выбрали матч в Уфе, где играл петербургский «Зенит», а не в Краснодаре, куда приехал московский «Локомотив»?

— Всегда ты едешь куда-либо с определёнными мыслями и целями. Я не буду говорить, почему и зачем я поехал именно в Уфу, но раз слетал — значит, так надо было. Кроме того, кто на данный момент из кандидатов в сборную играет в «Краснодаре»? Один Сергей Петров.

— А как же игроки «Локомотива»?

— А игроков «Локомотива» я постоянно вижу здесь, в Москве. Тем более что живу в десяти минутах от стадиона в Черкизово. То есть практически вижу их каждый день. И практически все представители «Локомотива» были у меня на сборе раз по двадцать. Какой смысл их ещё раз просматривать?

— Из увиденного в Уфе какие сделали выводы? Ведь «Зенит» проиграл 0:1...

— То, что мне надо, я увидел. И иногда бывает важнее не то, чтобы кто-то понравился, а убедиться в том, что кто-то тебе не нравился — и правильно, что не нравится.

«В „Динамо“ Нойштедтер сыграл на той позиции, на которой в сборной не будем его использовать»

— По какой причине в нынешнем созыве сборной нет ни одного игрока казанского «Рубина»? Вас чем-то не устраивает, например, центральный защитник Егор Сорокин, которого вы ранее регулярно приглашали?

— Наоборот, меня всё устраивает. Нет игроков «Рубина», потому что в этот раз мы так решили.

— Удалось ли увидеть матчи Александра Головина в «Монако»?

— Их было всего-то два. Один матч Головин пропустил из-за дисквалификации. Да, обе игры с участием Александра мы видели: в первом он действовал на одной позиции, во втором — на другой, — той, на которой он и у нас в сборной играет.

— Можно сказать, что Головин прогрессирует в чемпионате Франции?

— Про прогресс, наверное, пока рано говорить, потому что «Монако» только-только стартовало в чемпионате. Там тоже новая команда собирается, но то, что мы видели, нас устроило.

— Покер Николая Комличенко за «Младу Болеслав» сыграл какую-то роль в его приглашении в сборную?

— Нет, потому что он и в матчах европейских кубков уже забивал — всего на счету Николая уже семь мячей в нынешнем сезоне. Понятно, что покер — это лишний бонус, который любому футболисту пойдёт только в плюс. Другое дело, что Комличенко был у нас на прошлом сборе, и мы стараемся быть последовательными. Вызвали его и сейчас. Посмотрим, как Николай проанализировал то, о чём мы с ним говорили при прошлой встрече. И этот сбор будет для нападающего более или менее определяющим — как он будет себя чувствовать в сборной. Потому что игрок нечасто с первого же сбора может себя проявлять. Так что нам нужно определённое терпение иметь в работе с футболистами, чтобы не бросаться в крайности.

— Почему Фёдор Чалов рассматривается в первой сборной игроком скамейки?

— Потому что Артём Дзюба — наш капитан команды, и он лучше, чем Чалов.

— Как отнеслись к возвращению Романа Нойштедтера в Россию? Какие впечатления от его игры за «Динамо» на позиции опорного полузащитника?

— К тому, что он вернулся в Россию и приехал в «Динамо», я отношусь спокойно. С таким же удовольствием следили бы за ним, если бы он продолжал играть за турецкий «Фенербахче» или перешёл бы в другой клуб из этой страны, например, «Бешикташ». Или вернулся бы в Германию и выступал за «Майнц» или «Вольфсбург». Самое главное, что он принял своё решение и сейчас имеет команду, участвует в тренировочном процессе и получает игровую практику. Вот сейчас он сыграл за «Динамо» два матча на той позиции, на которой мы, по большому счёту, не будем его использовать. Другое дело, что это для нас бонус, что Нойштедтер может и центрального защитника играть, и при необходимости перейти в опорную зону. Возможно, кстати, что именно по этой причине в составе нет условного Сорокина, а есть Нойштедтер.

«Будут Караваев с Комличенко отвлекаться от дел сборной — отправим их домой»

— Не было ли мысли вызвать Александра Соболева — лучшего бомбардира чемпионата из самарских «Крыльев Советов»?

— Нет, не было. Потому что всему своё время. Футболист только начал проявлять свои качества, надеюсь, что это продолжится. И я уже объяснил, почему Комличенко сейчас вызван в сборную: мы во всём стараемся быть последовательными. Нападающий должен подтвердить свою значимость для нас.

— В каком состоянии сейчас находится игрок «Валенсии» Денис Черышев, которого вы вызвали в сборную?

— Он в хорошем психологическом и эмоциональном состоянии, хотя в последнем матче Денис, к сожалению, не играл. А до этого и на сборах клуба играл и забивал, и в предыдущем матче выходил на замену, заработал пенальти. Чемпионат Испании только что стартовал, поэтому нельзя до конца понять, сколько времени Черышев будет проводить на поле в составе «Валенсии».

— Лидер сборной на правом фланге обороны — Марио Фернандес, при этом вызваны также Вячеслав Караваев и Сергей Петров. Считаете, что оптимальное количество правых защитников в составе — три?

— Поделюсь соображениями тренерского штаба. Слева у нас вызваны два защитника, справа — три. Но так как у Фёдора Кудряшова есть жёлтая карточка, и в случае получения ещё одной он может пропустить следующий матч, то нам надо страховаться. Но чтобы не вызвать левого защитника, приняли решение остановиться на кандидатуре Петрова, который может сыграть как справа, так и слева. Стараемся, чтобы футболистам было комфортно: зачем вызывать по 25 — 27 футболистов, если их даже сложно использовать в тренировочном процессе?

— Ваше мнение о Караваеве?

— Это случай из той же серии, что и с Комличенко. Игрок был у нас на двух сборах, чемпионат Голландии, где он играет за «Витесс», стартовал. Вячеслав постоянно играет, уже голевую передачу успел отдать и гол забил. Так что наша задача — видеть прогресс и посмотреть на футболиста вблизи в его новом психологическом состоянии. Тем более что прошлый сбор он пропустил из-за свадьбы. Сейчас хотим снова дать Караваеву шанс и показать, что мы на него рассчитываем. Остальное всё в его руках.

— У Караваева и Комличенко будущее под вопросом. Вас беспокоит, что они будут отвлекаться от игры за сборную, думая о проблемах в клубе?

— Абсолютно нет. Будут отвлекаться — мы их домой отправим. Вы за них думаете, а мы — по факту. Но видите — Комличенко четыре мяча за клуб забил, значит, не отвлекается.

— Каково состояние Фёдора Кудряшова после перехода в «Сочи»?

— После недели его пребывания в новом клубе я с ним разговаривал по телефону, подсказал, что нужно делать. Фёдор сделал правильные выводы, и в следующем матче против ЦСКА был признан лучшим игроком. Кудряшов по-прежнему играет на двух позициях — левого центрального защитника и линейного игрока на левом фланге. Кстати, Сослан Джанаев тоже перешёл в «Сочи» и играет там на хорошем уровне. Можем только приветствовать решение футболистов продолжить карьеру в этом клубе.

— Были ли у вас сомнения по третьему вратарю, в качестве которого сейчас вызван Джанаев?

— Не было никаких сомнений. Александр Беленов из «Уфы» после пропущенных игр два последних матча провёл на хорошем уровне, Антон Шунин из «Динамо», если бы не получил травму, тоже выглядел хорошо. Но ситуация диктует так, что мы вызвали Джанаева. Но, на всякий случай, британская виза есть и у Беленова.

«Ничего не подарил Дзюба на день рождения, кроме вызова в сборную»

— Молодёжная российская сборная может дать бой взрослой команде, если бы вы провели с ней спарринг?

— Бой они должны дать Сербии, а мы без боя с «молодёжкой» обойдёмся. У них тоже 1 сентября начинается свой сбор, 6 сентября, как и у нас, официальная игра. Поэтому мы ни о чём таком даже не думали.

— Вы отмечали, что сборные Шотландии и Казахстана разные по стилю. В чём разница?

— Не хотелось бы говорить об этом, потому что соперники же тоже читают то, что мы говорим. Мы это между собой в тренерском штабе обсудим. Могу лишь сказать, что у шотландцев поменялся тренер, и с новым наставником они провели уже одну игру. Кстати, и у сборной Казахстана тоже новый главный тренер.

— Можно ли сказать, что с центральными защитниками сейчас в российской сборной самая большая проблема?

— Не сказал бы так. Есть определённая обойма, кто-то в худшем состоянии, кто-то в лучшем. Молодёжь подрастает, мы на неё тоже посматриваем. Всему своё время.

— В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после семи туров сложилась уникальная ситуация: сразу пять команд лидируют с равным количеством очков. Вас как тренера сборной радует такая напряжённая борьба в чемпионате?

— Она меня не касается и не тревожит ни с какой стороны. Это просто чисто информативная ситуация, которая через три тура может стать совершенно другой. Приходя на любую игру, ты смотришь на то, что конкретно тебе нужно прочувствовать и увидеть, а не обращать внимание на эмоциональную составляющую.

— В прошлом году ЦСКА сильно обновился и омолодился, сейчас аналогичный процесс происходит в «Спартаке». Что вы думаете об этом?

— Мы тоже помолодели, если вы обратили внимание (улыбается). Каждый клуб принимает то решение, которое считает нужным. Поэтому какой смысл рассуждать о клубах?

— В последние дни много говорят о том, что Роман Зобнин и Георгий Джикия «наелись» футболом. Вас не беспокоит, что их физическая форма может быть не самой лучшей?

— А Сергей Петров и Руслан Камболов в «Краснодаре» разве меньше играют? Иногда бывает, что футболист играет в нормальном ритме, приезжает в сборную, мы его обследуем — и оказывается, что он в плохом физическом состоянии. А порой наоборот: играя в жёстком графике, игрок находится в очень хорошем состоянии. 1 сентября вечером соберёмся, на следующий день с утра будут мини-тесты — тогда поймём, кто в какой форме. Время у нас есть, чтобы к игре подвести команду в наилучшем состоянии.

— У Артёма Дзюбы недавно был день рождения. Что ему подарили?

— Я ему ничего не подарил, кроме вызова в сборную. Но, конечно, smsку отправил с поздравлениями. Мы по традиции поздравляем игроков sms-сообщениями.

— Дзюба хочет попробовать свои силы в Англии. Будет ли матч в Глазго против шотландцев для него дополнительной мотивацией?

— Не думаю, что это будет мотивационным моментом. Нам предстоит важнейший отборочный матч, Артём — капитан сборной, поэтому мотивации у него и так достаточно.