Джикия признан футбольным «Джентльменом года»

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия получил награду футбольному «Джентльмену году» по версии медиагруппы KP.ru. Данная награда носит имя бывшего игрока красно-белых Фёдора Черенкова и вручается с 1994 года.

В голосовании за звание «Джентльмена года» принимали участие болельщики, футбольные специалисты и известные журналисты. Лауреат награды получает чёрный смокинг и дружеский шарж.

Помимо Джикии, на приз претендовали защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев и голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

«Георгий является одним из столпов национальной команды, её капитаном в самых ответственных матчах. Он далёк от спортивных скандалов и является примером для футбольной общественности. Его уважают партнёры, специалисты и болельщики. Жюри премии посчитало, что именно его кандидатура наиболее соответствует духу и идеологии нашей премии, — отмечают в издании.

Джикия является воспитанником «Виктории» из Балашихи и московского «Локомотива». Известен по выступлениям за «Локомотив-2», «Спартак-Нальчик», «Химки» из Дзержинска и «Амкар». Состав «Спартака» пополнил в 2017 году. С тех пор провёл за команду 153 матча, забил пять мячей и отдал девять результативных передач. С сезоне-2016/17 помог красно-белым в десятый раз стать чемпионами страны, а впоследствии завоевать Суперкубок России.

В составе сборной России Джикия дебютировал в июле 2017 года. В общей сложности провёл 41 матч, записал на свой счёт два гола и одну передачу. В качестве одного из основных защитников подходил к домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года, но был вынужден пропустить его из-за травмы.