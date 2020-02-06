https://static.news.ru/photo/72290e7a-48e3-11ea-9222-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Динамо» планирует обжаловать решение Российского футбольного союза (РФС) о запрете регистрации новых игроков в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Пресс-служба «Динамо» заявила, что клуб будет готов обратиться в CAS после получения от палаты расширенного решения по данному вопросу, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что «Динамо» не сможет заявлять новых футболистов, пока не будет разрешён конфликт с нападающим Рамилем Шейдаевым, так как контракт с футболистом был расторгнут без обоснованных причин, писал NEWS.ru.