Московский футбольный клуб «Динамо» планирует обжаловать решение Российского футбольного союза (РФС) о запрете регистрации новых игроков в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
Пресс-служба «Динамо» заявила, что клуб будет готов обратиться в CAS после получения от палаты расширенного решения по данному вопросу,
Ранее стало известно, что «Динамо» не сможет заявлять новых футболистов, пока не будет разрешён конфликт с нападающим Рамилем Шейдаевым, так как контракт с футболистом был расторгнут без обоснованных причин, писал NEWS.ru.
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