Деньги на ветер: как «Зенит» приобрёл бесполезного Малкома

Покупая форварда Малкома (Малком Филипе Силва де Оливейра) за сумасшедшие €40 млн, футбольный клуб «Зенит» возлагал большие надежды на именитого бразильца. Однако план «Малком поможет нам выиграть Лигу чемпионов» сорвался, даже не успев вступить в исполнение. Проблема в том, что бывший нападающий «Барселоны» только и делает, что лечится от травм. На последних сборах в ОАЭ игрок получил очередное повреждение (четвёртое за полтора года), из-за которого выбыл из состава минимум на месяц. Почему Малком — самый «успешный» трансфер «Зенита» за последние несколько лет, рассказывает NEWS.ru.

Полтора года назад известие о приобретении «Зенитом» Малкома взорвало российское медиапространство. Оно и понятно. Молодой и перспективный бразилец, выступающий в самой «Барселоне», с большим набором классных характеристик. Немудрено, что «Зенит» решил выложить за этот ценный актив €40 млн. Видимо, в петербургском клубе надеялись, что Малком повторит судьбу любимчика Халка (за этого бразильца в своё время тоже отдали €40 млн), но не тут-то было.

За почти 19 месяцев, что Малком является футболистом «Зенита», он провёл на поле 27 матчей и отметился всего лишь пятью голами. Очевидно, что не такой результат желали увидеть болельщики «сине-бело-голубых», но кто же знал, что бразилец окажется настолько «хрустальным».

Первую травму Малком получил спустя пару недель после приезда в Россию. Футболист повредил прямую мышцу бедра и пропустил всю осеннюю часть сезона 2019/20. Затем в начале сезона 2020/21 были не очень серьёзный ушиб ребра (на восстановление ушло пять дней) и куда более серьёзное повреждение боковой связки коленного сустава (на восстановление потребовался месяц). Новая травма, которую футболист заработал в матче против сборной Иордании во время сборов, тоже имеет отношение к связкам коленного сустава. По данным пресс-службы «Зенита», только первый этап восстановления займёт четыре месяца, а дальше всё будет зависеть от организма самого игрока.

Смущает в том числе и частота повреждений. Только за половину нынешнего сезона футболист трижды травмировался. По сути, бразилец толком не успевает восстановиться, как обратно возвращается в лазарет. Есть ли в таком случае предел этим травмам?

Многое можно было бы понять и простить, если бы речь шла о 40-летнем дядечке, доживающем свой футбольный век. Однако мы говорим о молодом 23-летнем футболисте. Хорошо, игрок подтверждён травмам, но восстанавливаться ведь он должен быстрее. Как-никак речь идёт о молодом организме. Ничего подобного. Мало того, что процесс реабилитации постоянно затягивается, так ещё после возвращения на поле бразилец слишком долго вливается в прежний ритм.

zenit/vk.com

Но и это не всё. Каким-то невероятным образом травмы Малкома выпадают на самые важные отрезки команды. В дебютном для себя сезоне в России футболист пропустил весь отрезок «Зенита» в Лиге чемпионов (для понимания: изначально Малком ехал в «Зенит» как усиление под ЛЧ), сейчас — не сможет помочь команде в борьбе за чемпионство. Конечно, на внутренней арене «Зенит» может расправиться с соперниками своими силами, но легче от этого явно не становится. Немудрено, что многие эксперты уже сейчас называют этот трансфер провальным. Например, бывший тренер сборной России Сергей Кирьяков в качестве проблемы называет не только травмы Малкома.

Трансфер не оправдал ожидания. Деньги ведь серьёзные были заплачены. Даже тогда, когда он был здоровым, все ждали от него намного больше, чем он в итоге показал. Плюс все эти постоянные травмы. Они наверняка раздражают тренерский штаб, руководство. Видно, что у него есть потенциал. Однако складывается впечатление, что он играет не на полную катушку, не выкладывается на все 100%. Тяжело сказать, с чем это связано. Может, не хочет проявлять себя в России, ждёт дальнейшей продажи. Можно ли продать? Продать можно всегда. Другой вопрос, за какие деньги. Учитывая, что он себя вообще не показал ни в Лиге чемпионов, ни в РПЛ, его трансфертная стоимость значительно упала, — подчеркнул Кирьяков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Впрочем, винить Малкома не стоит. В первую очередь виноват клуб, который, не разобравшись в ситуации, подписался на сверхдорогой трансфер. «Зенит» должно было насторожить резко наметившийся регресс Малкома после перехода из «Бордо» в «Барселону», но они связали это с огромной конкуренцией в составе «сине-гранатовых». Такого же мнения придерживается и Сергей Кирьяков.

Перед серьёзными трансферами тот или иной клуб учитывает все моменты. Однако всего нельзя предусмотреть. Всегда есть доля риска, вплоть до тяжёлых травм. То, что футболист не смог заиграть в «Барселоне», связано с тем, что в этой команде непросто всем. В любом случае, «Барселона» — это не тот клуб, который будет приглашать абы кого. К слову, в большей степени с именем «Барселоны» и связаны такие большие суммы, — сказал тренер.

Что ж, на данный момент покупка Малкома вызывает больше тоски и боли. Очередной дорогостоящий и бесполезный трансфер в российском футболе. И пока одни клубы умирают, футболисты других получают огромные деньги просто так. Какая же многогранная у нас лига!