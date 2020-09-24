Фанаты «Зенита» не будут праздновать день рождения из-за давления силовиков

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» проинформировало об отмене празднования дня рождения фан-движения клуба. Причиной отмены стало давление силовых структур.
Мероприятие должно было пройти на стадионе «Петровский» 26 сентября.
С огромным сожалением мы вынуждены отменить торжества в честь нашего 40-летия в связи с жёстким давлением силовых структур, — следует из сообщения, опубликованного на сайте «Ландскроны».
Как уточняется, сначала объединение столкнулось с обвинениями в экстремизме, различными запретами, а затем и вовсе получило угрозы ареста 15 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард находится в сфере интересов «Зенита». Сам 27-летний футболист готов сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен