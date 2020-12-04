ЦСКА заключил новое соглашение с полузащитником Бистровичем

Известно, что Бистрович стал играть за ЦСКА зимой 2018 года. За московский клуб футболист отыграл 84 матча, в которых забил 5 голов.
Стоит отметить, что Бистрович также является обладателем Суперкубка России-2018.
Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение против австрийского «Вольфсберга» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. «Армейцы» проиграли на своём поле со счётом 0:1.
Тренер ЦСКА в том числе высказался по поводу слабых действий нападающих команды. Команда лишилась шансов на выход в плей-офф футбольной Лиги Европы.