ЦСКА заключил новое соглашение с полузащитником Бистровичем

Матч 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом», изначально запланированный на проведение при пустых трибунах, всё же смогут посетить отдельные зрители. Как сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых», после соответствующего запроса клуба правительство Санкт-Петербурга согласовало доступ определённых лиц.

В соответствии с разрешением правительства города побывать на игре смогут посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы, —...