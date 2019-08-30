https://static.news.ru/photo/8ec73b68-cbf4-11e9-98a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfc_cska/instagram.com

Столичный футбольный клуб ЦСКА показал в Сети комплект новой формы. Снимки опубликованы на официальной странице команды в Instagram .

Одними из первых, кто примерил футболки «армейцев», стали победители первого городского квеста. Участники должны были найти всех информаторов и пять карточек с вопросами, спрятанных в различных районах Москвы.

Поздравляем победителей первого городского квеста от ПФК ЦСКА! Быстрее всех выполнили задания и добрались до чемоданов с футболками наши болельщики: Иван Трунтаев, Сергей Иванов, Анатолий Попов и Григорий Толкачев, — говорится в сообщении.

Ранее News.ru сообщал, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что «армейцам» поставят задачу выйти из группы Лиги Европы. По итогам жеребьёвки, прошедшей 30 августа в Монако, клуб сыграет с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».