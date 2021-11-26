ЦСКА о задержании фанатов: невиновные страдать не должны

В пресс-службе московского ЦСКА заявили, что клуб пытается разобраться в ситуации с массовыми задержаниями фанатов по окончании матча 16-го тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом». В команде осудили совершивших противоправные действия, но отметили, что невиновные не должны страдать.

К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков, — заявили в ЦСКА.

В концовке матча болельщики ЦСКА устроили масштабное фаейр-шоу, на что отреагировали сотрудники полиции, заблокировавшие фанатов на трибуны «ВЭБ Арены». Впоследствии фанатов стали группами выводить со стадиона, некоторых задерживали.

Матч 16-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» завершился победой гостей со счётом 2:0. На 34-й минуте счёт открыл полузащитник санкт-петербуржцев Клаудиньо, а на 94-й преимущество действующих чемпионов удвоил Андрей Мостовой.

Ранее в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ) заявили, что предпринятые полицией меры в отношении фанатов московского ЦСКА по окончании матча 16-го тура с «Зенитом» нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. Лига пообещала провести расследование инцидента и не допускать подобного в будущем.