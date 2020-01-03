https://static.news.ru/photo/d5a825b0-2e4b-11ea-ade7-fa163e074e61_660.jpg Ловро Майер Фото: Alfredo Falcone/Lapresse/Global Look Press

ЦСКА намерен арендовать 21-летнего атакующего полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера с правом последующего выкупа. Хорватский клуб тем временем сразу отказался от такого варианта.

Представители «Динамо» ждут, пока определится будущее игрока Даниэля Олмо, ведь в случае ухода испанца Майер получит больше игрового времени, что значительно повысит его рыночную стоимость, как сообщает tportal.hr.

На сегодняшний день стоимость Майера оценивается в €2,5 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана».