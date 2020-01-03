ЦСКА намерен арендовать 21-летнего атакующего полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера с правом последующего выкупа. Хорватский клуб тем временем сразу отказался от такого варианта.
Представители «Динамо» ждут, пока определится будущее игрока Даниэля Олмо, ведь в случае ухода испанца Майер получит больше игрового времени, что значительно повысит его рыночную стоимость, как
На сегодняшний день стоимость Майера оценивается в €2,5 млн.
Ранее NEWS.ru писал, что Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана».
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