Червиченко сравнил автогол Кудряшова с ляпом Филимонова в игре с Украиной

Игроки сборной России Дмитрий Баринов, Дмитрий Чистяков, Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов и вратарь сборной России Матвей Сафонов (слева направо) в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко не смог объяснить действия защитника сборной России по футболу Фёдора Кудряшова в эпизоде с пропущенным голом в матче с командой Хорватии. Он сравнил данную ошибку с ляпом Александра Филимонова в матче отбора на Евро-2020 с Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

Поражение очень обидное, потому что было видно, что к концу матча у хорватов не было практически никаких шансов забить, игра катилась к ничьей. <...> туда полез Кудряшов?! Что он искал в этом углу и зачем полетел на этот мяч? Непонятно. Как Филимонов, побежавший зачем-то выбивать мяч Шевченко, когда мы тоже не поехали (на чемпионат Европы. — NEWS.ru). Вот второй теперь такой же у нас, — заявил Червиченко.

Тем не менее, бывший владелец «Спартака» выразил надежду, что сборная России сможет квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года через стыковые матчи. По его словам, в этом случае важную роль сыграет жребий, на основании которого определится будущий оппонент коллектива Валерия Карпина.

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее Карпин сказал, что проигрыш команде Хорватии стал самым обидным в его тренерской карьере . В ходе пресс-конференции наставник заявил, что в то же время поражение в Сплите является заслуженным.