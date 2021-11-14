Карпин назвал самое обидное поражение в тренерской карьере

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сказал, что проигрыш команде Хорватии стал самым обидным в его карьере специалиста. В ходе пресс-конференции наставник заявил, что в то же время поражение в Сплите является заслуженным.

Стали ли поражение самым обидным в тренерской карьере? Думаю, что да, но оно и заслуженное. Какое эмоциональное состояние? Я расстроен. Может быть, оно обидное, но так как заслуженное, то менее обидное. Обидно, когда ты создаёшь 30 моментов и потом тебе всё-таки забивают. А когда ты ни одного момента не создал, закрываешься от мяча, контригру с мячом не хочешь навязывать никакую, в конце концов так и происходит, — заявил Карпин.

При этом специалист не стал говорить о том, что сложные погодные условия помешали сборной России добиться ничьей в противостоянии с командой Хорватии в гостях. Карпин отметил, что во втором тайме поле залило, но в первом состояние газона позволяло играть в футбол.

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сказал, что вопрос продления контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным будет рассматриваться после завершения стыковых матчей за право квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года. Функционер заверил, что к мартовским встречам коллектив будет готовить действующий наставник.